Michalkiewicz OSTRO o Konfederacji: Tam trzeba mówić to, co jest zatwierdzone [VIDEO]

W najnowszej rozmowie ze Stanisławem Michalkiewiczem redaktor naczelny nczas.info Tomasz Sommer zapowiadał m.in. XIII Konferencję Prawicy Wolnościowej. Rozmowa zeszła na temat Konfederacji.

Sommer zapowiedział, że podczas XIII Konferencji Prawicy Wolnościowej obecni będą między innymi wicemarszałek Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun oraz „wielu nowych posłów”, choć konkretne nazwiska nie są jeszcze znane, bo „jedni potwierdzają, inni zaprzeczają”.

– To się będzie działo – ocenił Michalkiewicz.

– Tu jest pewien problem, bo pewnie się spotkają też posłowie z różnymi pytaniami, na które będą musieli udzielić różnych odpowiedzi i to jest zawsze kłopotliwe – wskazał Sommer.

– To udzielą odpowiedzi wymijających – odparł Michalkiewicz.

– W rozwiniętych systemach demokracji pytania są przygotowane, odpowiedzi też i wtedy nie ma żadnego problemu – podkreślił redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u.

– To nie tylko w rozwiniętych systemach demokratycznych, za komuny też tak było – wskazał Michalkiewicz. Publicysta przypominał PRL-owską audycję „Teleecho”, prowadzoną przez Irenę Dziedzic.

– Zapraszała różnych gości, zadawała im pytania, ale wcześniej to ci goście musieli się nauczyć na pamięć prawidłowych odpowiedzi. No i czasami któryś zapominał, to Pani Irena go delikatnie słowem-wytrychem go naprowadzała na właściwą drogę i później już recytował z szybkością karabinu maszynowego – dodał.

– O tak powinni rozmawiać zaproszeni do studia goście przez Panią Gozdyrę i przez Panią Olejnik. Ja to bym natychmiast zapytał Pani Gozdyry: Pani redaktor, jak brzmi poprawna odpowiedź? Proszę mi powiedzieć, a ja to głośno powtórzę do kamery – skwitował.

– Tu telewizja jest, porządek musi być. Do czego by to doszło, jakby tak każdy mówił to, co myśli – ironizował Michalkiewicz.

– To nawet w Konfederacji tak nie może być – zauważył publicysta.

– Nie, no to szczególnie – wtórował mu Sommer.

– No, tam trzeba mówić to, co jest zgodne z linią partii i to, co jest zatwierdzone. Na tym polega wolność prawdziwa – stwierdził Michalkiewicz.

– Wolność prawdziwa jest tam, gdzie nie ma zwyczajnej wolności – wskazał.