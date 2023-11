„Polska inkarnacja Grety” na propalestyńskiej manifestacji. Sommer: How dare you Dominika?

- Reklama -

Klimatystka Dominika Lasota, która swego czasu określana była jako „polska Greta Thunberg”, podpadła mainstreamowi. Z tego samego powodu, co jej szwedzka koleżanka po fachu.

Greta Thunberg niedawno poparła Palestyńczyków, którzy walczą z Izraelem w Ziemi Świętej. Lewicowe i postępowe środowiska zaczęły się od niej odwracać.

Teraz podobny los spotka Dominikę Lasotę. Polka, której medialna kariera wystrzeliła po tym, gdy powiedziała kilka zdań w oczy Andrzejowi Dudzie o „klimacie”, także opowiedziała się po stronie Palestyny.

Lasota wzięła udział w propalestyńskiej manifestacji w Warszawie, której chciał zakazać Rafał Trzaskowski, ale nie zgodził się na to sąd.

– Z serca Polski wysyłamy wyrazy solidarność, wsparcia do Strefy Gazy, do Palestyny. To, co aktualnie dzieje się w Strefie Gazy to po prostu ludobójstwo. Izrael i jego wojsko dokonuje czystki etnicznej na niewinnych Palestyńczykach – mówiła Lasota.

– Nikt z rządu, nikt z przyszłej koalicji rządzącej nie apeluje o wstrzymanie ognia. A to oznacza, że najważniejsi politycy w naszym kraju zgadzają się na to, żeby Netanjahu, żeby państwo Izrael dokonywało tej czystki – kontynuowała.

Dalej Lasota mówiła, że manifestacje w Polsce nie ustaną. – Pozdrawiam. Wolna Palestyna. Wstrzymajcie ogień! – zakończyła.

Pojawienie się – było nie było – znanej osoby na manifestacji propalestyńskiej w Warszawie nie umknęło uwadze mediów. Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer przewiduje, że przynajmniej w „Gazecie Wyborczej” Lasotę czeka taki sam los, jak Thunberg.

„Polska inkarnacja Grety też jest antysemitką. Już więcej w „Wyborczej” się nie pojawi. How dare you Dominika?” – pisze ironicznie na Twitterze/X Sommer.