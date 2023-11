Burzliwa sesja Rady Miasta w Warszawie. Posłom Konfederacji wyłączano mikrofony [VIDEO]

- Reklama -

Posłowie i działacze Konfederacji pojawili się dzisiaj, tj. w czwartek, na sesji Rady Miasta st. Warszawy. Sesja miała burzliwy przebieg. Posłom tego ugrupowania wyłączano mikrofony, przez co uniemożliwiono im zabranie głosu. Podczas sesji – co jest skandalem – odrzucono wniosek o referendum w sprawie Strefy Czystego Transportu/Terroru.

Bartłomiej Pejo poinformował na platformie X (kiedyś Twitter), w jakim celu Konfederacja pojawiła się na sesji Rady Miasta.

„Stop dyskryminacji kierowców, urzędnicy chcą zablokować Warszawę! Podczas sesji Rady Miasta prezentowaliśmy stanowisko Konfederacji i wielu warszawiaków, ale również tysięcy pracowników dojeżdżających spoza stolicy, których nie stać na nowe auta albo elektryki. To atak na konstytucyjną wolność i swobodę poruszania, to pseudo ekologiczne zapędy nie mające nic wspólnego z komfortem i zdrowiem mieszkańców, których Radni powinni reprezentować! Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy uważają podobnie” – napisał poseł.

Stop dyskryminacji kierowców, urzędnicy chcą zablokować Warszawę! Podczas sesji Rady Miasta prezentowaliśmy stanowisko @KONFEDERACJA_ i wielu Warszawiaków, ale również tysięcy Pracowników dojeżdżających spoza stolicy, których nie stać na nowe auta albo elektryki. To atak na… pic.twitter.com/2NZ0He5kha — Bartłomiej Pejo (@bartlomiejpejo) November 16, 2023

O zdarzeniu, na platformie X, poinformował także poseł Krzysztof Mulawa.

„Tak, utrudniano mi wykonywanie mandatu posła, kiedy chciałem z mównicy wyrazić sprzeciw do Strefy Czystego Transportu. Nie pozwolimy jako Konfederacja, żeby nasze prawa i wolności były łamane, a wprowadzane skrajnie lewackie, ekoterrorystyczne zasady. Nie odpuścimy”

Tak, utrudniano mi wykonywanie mandatu Posła kiedy chciałem z mównicy wyrazic sprzeciw do Strefy Czystego Transportu. Nie pozwolimy jako @KONFEDERACJA_ żeby nasze prawa i wolności były łamane, a wprowadzane skrajnie lewackie, ekoterrorystyczne zasady ❌️ Nie odpuścimy ✌️ https://t.co/FaiQb6agx2 pic.twitter.com/0eSDqZ7xVW — Krzysztof Mulawa (@krzysztofmulawa) November 16, 2023

Sprawa jest niezwykle ważna dla mieszkańców Warszawy, ale również osób pracujących w Warszawie. Od przyszłego roku wchodzą bowiem pierwsze przepisy dyskryminujące mniej zamożnych mieszkańców w ramach wprowadzenie tzw. stref czystego transportu. Osoby, których nie będzie stać na nowsze samochody, będą miały zakaz wjazdu swoimi autami do miasta. O sprawie informowali na konferencji prasowej obaj posłowie Konfederacji, którzy byli obecni na dzisiejszej sesji rady miasta.

Przedstawiciele Konfederacji chcieli zaprezentować swoje argumenty także podczas sesji rady Miasta. Niestety, posłom uniemożliwiano zabieranie głosu – wyłączano im mikrofony w trakcie ich wystąpień.

„Tak widocznie rozumie demokrację rządząca stolicą Platforma Obywatelska” – w taki sposób skomentowano zachowanie „demokratów” z władz warszawy na oficjalnej stronie Konfederacji.

Dodatkowo, podczas sesji, odrzucono wniosek o referendum w sprawie Strefy Czystego Transportu/Terroru. „Radni Trzaskowskiego boja się głosu mieszkańców” – napisano na profilu warszawskiej Konfederacji Korony Polskiej na platformie X.

❌ODRZUCONO przed chwilą wniosek o REFERENDUM w sprawie Strefy Czystego Transportu/Terroru❗

❌Radni Trzaskowskiego boją się głosu mieszkańców❗

❌Skandal na dzisiejszej Radzie Miasta! pic.twitter.com/0RByEx1ajc — Korona Warszawa (@KoronaWarszawa) November 16, 2023

https://nczas.info/2023/11/16/wplaty-na-konfederacje-kto-dal-najwiecej/