Cejrowski OSTRO o Hołowni i Konfederacji. „To już jest niemęskie i nieeleganckie” [VIDEO]

- Reklama -

W programie „Studio Dziki Zachód” na antenie Radia WNET Wojciech Cejrowski z dezaprobatą wypowiadał się o Konfederacji i nowym marszałku Sejmu Szymonie Hołowni.

Mówiąc o Hołowni Cejrowski stwierdził, że jest t o „sprzedawczyk, idiota”.

– Mówisz o marszałku Sejmu – stwierdził Krzysztof Skowroński.

– Nie, mówię prywatnie o Hołowni. Widziałem, rozmawiałem kiedyś. Idiota, sprzedawczyk, Kościołem kupczył, udawał katolika, a teraz widzimy co to za typ – odparł Cejrowski.

– Piękne zdania potrafił mówić też na scenach kościelnych, a teraz jest koleżką (Włodzimierza) Czarzastego, czyli takiej partii, która chce mordować dzieci (…), taki to jest katolik. Ponieważ sam się ekskomunikował, powinien być pozbawiony prawa do przyjmowania Komunii św. we wszystkich kościołach w Polsce, ale księża nie są odważni – wskazał Cejrowski.

– Przywódca prawicowej rewolucji w Polsce – dostałem taki liścik. I teraz cytuję Krzysztofa Bosaka, to ktoś napisał sarkastycznie: Oto przywódca prawicowej rewolucji w Polsce: „Mamy nowego marszałka Sejmu. Gratulacje dla Szymona Hołowni! Teraz czas na przywrócenie standardów normalnej, profesjonalnej pracy przy tworzeniu prawa” – odczytał Cejrowski.

Mamy nowego marszałka Sejmu. Gratulacje dla @szymon_holownia! Teraz czas na przywrócenie standardów normalnej, profesjonalnej pracy przy tworzeniu prawa. — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) November 13, 2023



– To jest ta opozycja, która mamiła swoich wyborców, Konfederacja, Polexitem, zakazem aborcji, mamiła (Grzegorzem) Braunem, którego ostatecznie łokciami tych dwóch macherów (Sławomir) Mentzen i Bosak przesunęło, bo już jest niedzisiejszy, za długie zdania formułuje – skwitował.

– Na Marszu Niepodległości Konfederacja chyba widziała, jak myśli jej elektorat. Elektoratu nie powinno się oszukiwać. Możesz zmienić sobie partię zmienić człowieku, ale powiedz uczciwie: Już nie jestem z wami, teraz jestem z Hołownią, z Czarzastymi – dodał.

– Braun pojawił się na Marszu Niepodległości, przedstawił posłów Konfy, powiedział: Polexit, Stop ukrainizacji i izrealizacji Polski i ludzie skandowali: Grzegorz Braun, a Bosaka wygwizdali – przypomniał.

– Braun, może ci się nie podobać człowieku, ale on niezmiennie reprezentuje swój elektorat i nie wykręca programu o 180 stopni, a Bosak jak widać, z panem Mentzenem, wykręcają program Konfederacji o 180 stopni, usuwają Korwina. Trzeba było go usuwać przed wyborami, po wyborach to już jest niemęskie i nieeleganckie. Po wyborach się bierze odpowiedzialność za wszystkich swoich członków, a nie ich wywala – skwitował.

Cejrowski wskazał, że jak się Korwin-Mikke nie podobał, to Konfederacja powinna usunąć go przed wyborami i powiedzieć: „program Konfederacji przed wyborami zmienia się, wchodzą Bosaki i Mentzeny, Braun jest trochę odsunięty, jeszcze tam dogorywa, ale jest odsunięty. Drogi elektoracie, kiedy będziesz głosował na Konfederację, to ona teraz będzie inna, teraz poprzemy Hołownię razem z Czarzastym”.

– To byłby uczciwy interes, bo wyborca wtedy widzi, jaka chce być, zrobiła się Konfederacja. Konfederacja mydliła oczy – ocenił Cejrowski.