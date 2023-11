Prof. Chodakiewicz: „Ważne jest, by Polacy wiedzieli co ich czeka, jeśli się nie przeciwstawią”

- Reklama -

W „Bibliotece Wolności” w przedsprzedaży dostępny jest pakiet dwóch książek dotyczących cywilizacji. Jedna, autorstwa Razprozaka, afirmuje cywilizację życia i skutecznie jej broni. Druga, autorstwa prof. Chodakiewicza, napisana „ku przestrodze”, bardziej koncentruje się na ukazaniu zgnilizny cywilizacji śmierci.

UWAGA: PRZEDSPRZEDAŻ! Wysyłka na początku GRUDNIA!

Cywilizacja życia

Najnowsza książka „drugiego Ziemkiewicza”, odkrycia „młodego pokolenia wolnościowców” nosi tytuł, który podsumowuje treść dzieła: „Cywilizacja życia”. Ta napisana lekkim, bardzo przystępnym, lekkostrawnym językiem książka omawia sprawy bardzo poważne.

Autor, „Razprozak”, wziął na tapet kwestie życia i śmierci. W przenikliwy, często humorystyczny sposób rozprawia się z proaborcyjną agendą. Ukazuje absurdy argumentacji feministek.

Rozkłada na czynniki pierwsze cywilizację śmierci. Przede wszystkim jednak, odwołując się do rozumu, afirmuje cywilizację życia. Książkę „połyka się” na raz! Uważamy, że to jedna z najlepszych apologetyk idee pro-life na rynku!

Cywilizacja śmierci

Znany historyk wyszedł z archiwów i w książce „O cywilziacji śmierci” opisał to, co widział na własne oczy jako student, a potem naukowiec w San Francisco, Los Angeles i Waszyngtonie czyli jak cywilizacja śmierci przejęła Stany Zjednoczone.

– Napisałem tę książkę, bo ważne jest, by Polacy wiedzieli co ich czeka, jeśli się nie przeciwstawią cywilizacji śmierci – mówi prof. Chodakiewicz. – A ja widziałem na własne oczy jak LGBT, gender, feminizm wyszły z podziemi i stopniowo przejęły politykę amerykańską wprowadzając nową odmianę marksizmu, którą ja nazywam marksizmem-lesbianizmem. Jeszcze nie jest za późno, by tę plagę w Polsce zatrzymać. Ale by ją zatrzymać trzeba wiedzieć z czym ma się do czynienia.

