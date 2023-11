Co nam szykuje Śmiszek?

- Reklama -

I rzeczywiście śmiszno, ale i straszno… Nawet jednocyfrowy wynik i załapanie się do rządzącej koalicji „uskrzydliło” tubylczych lewaków. W TVN, w Dniu Niepodległości, zaproszona „gościni”, chyba z „Krytyki Politycznej”, tak się rozpędziła, że postanowiła zlikwidować „narody”. Stacja zresztą uparcie na swoich paskach pisała o „marszu narodowców”, co w ich języku jest zapewne formą obelgi.

Nie lepiej z politykami. Poseł Krzysztof Śmiszek napisał na „X”: „Dzień Niepodległości to święto nas wszystkich. Polska to geje i lesbijki. Polska to kobieta. Polska to osoby o różnych wyznaniach, kolorach skóry i poglądach politycznych. Warto i godnie być patriotą. Wspólnie musimy odbudować znaczenie tego słowa po latach 8 rządów prawicy”.

Niemal „3 w 1”. Mamy tu i feminizm i LGBT-izm i walkę z rasizmem, a nawet jeszcze postrzeganie naszego kraju już w kategoriach „wielokulturowości”.

Ciekawa jest też ilustracja. Poseł przemawia na tle biało-czerwonej flagi. Z tym, że jest ubrany w koszulkę z krótkim rękawkiem, więc zdjęcia pochodzi raczej nie z 11 listopada, a zupełnie innej imprezy. Typowy „patriotyzm twitterowy”.

Wydaje się, że sukces frekwencyjny Marszu Niepodległości, spowodował, że niektórzy chcą to wydarzenie odreagować. Widząc jednak społeczne poparcie święta Niepodległości, kiedy konia kują, nawet żaba podstawia nogę…