Ambasador Izraela zniesmaczony banerem na Marszu Niepodległości. „Typ do odwołania”

Jeden z transparentów Konfederacji Korony Polskiej, niesiony podczas sobotniego Marszu Niepodległości, nie spodobał się ambasadorowi Izraela w Polsce. Dyplomata postanowił zrugać polskich patriotów.

Podczas Marszu Niepodległości, który odbył się 11 listopada w Warszawie pojawił się m.in. baner z napisem „STOP USraelizacji Polskiej Racji Stanu”. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna niosła również inne hasła: „PolEXIT. Nie dla eurokołchozu”, czy „Stop ukrainizacji Polski”.

– Nie chcemy, by Polacy byli żyrantami ludobójstwa, które w tej chwili dokonuje się w państwie położonym w Palestynie – wyjaśniał podczas Marszu Grzegorz Braun.

– Usraelizacja polskiej racji stanu, czyli wyrzeczenie się własnych interesów, realizacja interesów imperium aktualnie przede wszystkim amerykańskiego. I to są powody, dla których Polacy tracą – wskazywał lider Konfederacji Korony Polskiej.

Takie stanowisko nie podoba się jednak Izraelowi, czemu wyraz dał na platformie X ambasador tego kraju w Polsce.

„«Stop usraelizacji (sic!) polskiej racji stanu» – wzywają ci «patrioci» w Święto Niepodległości w Warszawie. Walczą z trzema «złami»: USA, UE i Izraelem… Brak słów” – grzmiał Yacov Livne.

„Stop Usraelization (sic!) of the Polish raison d’Etat” – call these „patriots”, on Polish Independence Day in Warsaw. They fight against 3 „evils”: the US, the EU, and Israel…

No words. pic.twitter.com/buH2qzqubf

— Amb. Yacov Livne 🇮🇱 (@YacovLivne) November 12, 2023