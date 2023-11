Prof. Wielomski OSTRO o Konfederacji: „Wiplerisierung. Po polsku tłumaczymy jako centrowość, utrata tożsamości” [VIDEO]

- Reklama -

Prof. Adam Wielomski był gościem na kanale Sommer X. Odniósł się m.in. do skrętu Konfederacji do centrum oraz wskazał na zjawisko „wipleryzacji”.

– Trudno nie odnieść wrażenia, że Przemysław Wipler chce przenieść Konfederację z prawej strony w centrum i tutaj miałaby toczyć ona ciężką walkę, przede wszystkim z Polską 2050 Szymona Hołowni o elektorat piwno-tiktokowy – ocenił prof. Wielomski.

– Te wszystkie ostatnie manewry, które mamy, zaczynając od pozbywania się i wypychania Pana Janusza Korwin-Mikkego. To jest oczywiście pierwszy etap. Potem, myślę, będzie wypychany Pan Grzegorz Braun, tylko tutaj jest mały problem techniczny z wypchnięciem go, dlatego że jest posłem i co więcej po wypchnięciu jego i Korony nie będzie klubu parlamentarnego Konfederacji – wskazał.

– Musimy mieć świadomość tego, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju wrogiego przejęcia. Partia antysystemowa zaczyna się przekształcać w partię taką fajnomainstreamową – dodał.

Wielomski ocenił, że Konfederacja podążą w stronę centrum. – Szerszy proces, tak ja nazywam z języka niemieckiego Wiplerisierung, po polsku tłumaczymy, jako centrowość, utrata tożsamości, utrata wyrazistości, julkowatość i oskarkowatość – skwitował, dodając, że po polsku „spotyka się tłumaczenie wipleryzacja”.

Jak podkreślał prof. Wielomski, „elektorat Konfederacji to jest elektorat przede wszystkim skierowany przeciwko istniejącemu systemowi, a nie nakierowany na to, aby do tego systemu doszlusować i się do niego upodobnić”.

Zauważył, że „Konfederacja, która będzie chciała być partią mainstreamową po prostu straci swoich wyborców”. – Hocki klocki z wicemarszałkiem Sejmu, o których jest mowa, świadczy o tym, że partie systemowe i tak nigdy nie zaakceptują Konfederacji jako partii takiej samej jak one – skwitował.