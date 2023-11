Mike Tyson przyleciał do Polski, żeby kupić gołębie od lokalnego hodowcy z Łomży [FOTO]

- Reklama -

Choć brzmi to niewiarygodnie, to jeden z najsłynniejszych pięściarzy w historii boksu, przyleciał do Polski, by… kupić gołębie.

W sieci pojawiły się zdjęcia z wizyty Mike’a Tysona w Polsce. Nie są to jednak obrazy z gali sportowych, czy wydarzeń medialnych, tylko zdjęcia zrobione na gospodarstwie w Piątnicy pod Łomżą.

Może się to wydawać jakimś kosmosem, ale jeden z najsłynniejszych pięściarzy w historii boksu pojawił się tam, by od pewnego lokalnego hodowcy gołębi kupić 100 ptaków.

Dla wielu osób może być to zaskoczenie, ale nie dla tych, którzy znają biografię mistrza. Wiadomo bowiem, że Tyson zajmował się hodowlą gołębi jeszcze w czasach, gdy nie był bogaczem.

Bokser robił to m.in. gdy mieszkał na Brooklynie. Ponoć to nietypowe hobby pomagało mu w omijaniu kłopotów.

Mike Tyson with his pigeons in 1985. His love for pigeons has been a prominent aspect of his life and is often considered an unusual but endearing passion. Growing up in Brooklyn, Tyson found solace and purpose in caring for pigeons, a hobby that helped him stay out of trouble… pic.twitter.com/AC5Ewpi1Vk

— Historic Vids (@historyinmemes) October 31, 2023