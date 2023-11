Mia Split nie żyje. Aktorka filmów dla dorosłych miała 23 lata

- Reklama -

Mia Split, modelka i aktorka z branży dla dorosłych, nie żyje. Rosjanka najprawdopodobniej popełniła samobójstwo. Miała 23 lata.

O śmierci urodzonej 21 września 2000 roku dziewczyny z branży pornograficznej poinformował słynny włoski aktor i producent z tego środowiska Rocco Siffredi. Mia Split przez pewien okres z nim współpracowała.

23-latka miała odebrać sobie życie.

„Mia, niezwykła wrażliwość, rzadka elegancja i słodycz. Ten świat potrzebował ludzi takich jak ty. To bardzo bolesna wiadomość dla takich jak ja, którzy cię znali i doceniali, wiedząc, że zdecydowałaś się tak nagle odejść, ale szanuję to, nawet jeśli to boli. Wiem, że pozostaniesz na zawsze w moim sercu i w sercu zespołu Siffredi, który zawsze cię kochał” – napisał aktor filmów dla dorosłych o młodszej o 36 lat koleżance z branży.

Mia Split ostatni post w mediach społecznościowych zamieściła 20 października. Na publikowanych zdjęciach wydawała się szczęśliwa i uśmiechnięta. Po raz kolejny okazało się jednak, że to, co „gwiazdy” publikują w sieci przyciągając uwagę odbiorców nijak ma się do rzeczywistości.