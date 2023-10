Michalkiewicz o Konfederacji: „Tak jak Józef Piłsudski mówił, że u nas naród dobry, tylko ludzie…” [VIDEO]

- Reklama -

W najnowszej rozmowie na kanale Sommer X Stanisław Michalkiewicz skomentował decyzje, jakie zapadły na sobotniej Radzie Krajowej Nowej Nadziei.

Przypomnijmy, że w sobotę 28 października odbyła się Rada Krajowa partii Nowa Nadzieja, wchodzącej w skład sejmowej Konfederacji. Wieczorem prezes ugrupowania, Sławomir Mentzen, przekazał, że poinformował Janusza Korwin-Mikkego, iż ten nie będzie kandydował z list Konfederacji w najbliższych wyborach.

„Na dzisiejszej Radzie Krajowej Nowej Nadziei, po całodniowej dyskusji, poinformowałem Janusza Korwin-Mikkego, że nie będzie kandydował z list Konfederacji w kolejnych wyborach” – napisał Mentzen.

Do sprawy w rozmowie z redaktorem naczelnym „Najwyższego Czasu!” Tomaszem Sommerem odniósł się Michalkiewicz.

– Myślę, że Korwinowi nie pęknie od tego serce. Wystartuje z jakiejś innej formacji – skwitował decyzję Mentzena.

– Jak (Korwin-Mikke) będzie chciał wystartować, to sobie założy jakąś inną formację i będzie próbował wystartować. Panie Tomaszu, partii ci u nas dostatek – dodał.

– Moim zdaniem Konfederacja zaczyna robić głupstwa, jedno po drugim. Jedno głupstwo jest konsekwencją poprzednich – ocenił publicysta.

– Myślę, że ta sytuacja jest podobna, jak to opisywał kiedyś w warszawskiej urzędówce, „Kulturze”, za komuny komunistyczny parobek Hamilton. Pisał o Amerykanach w Wietnamie, że nie chcą stracić prestiżu, w związku z tym wojują, ale prestiż coraz bardziej drożeje, a oni nie chcą stracić prestiżu, w związku z tym wojują, rozwijają swoje uczestnictwo jeszcze bardziej. Prestiż drożeje jeszcze bardziej, no i oni nie chcą stracić prestiżu, ale 50 tys. nieboszczyków, to po co im tyle prestiżu? – stwierdził Michalkiewicz.

– Tak się to może powtórzyć w przypadku Konfederacji – dodał.

– Ubolewam nad tym, bo uważam, że to był dobry projekt w założeniach, no ale – tak jak Józef Piłsudski mówił, że u nas naród dobry, tylko ludzie… – podsumował Michalkiewicz.