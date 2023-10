Korwin-Mikke: Z przerażeniem odnotowałem wypowiedzi Wiplera i Mentzena

- Reklama -

Prezes-założyciel Nowej Nadziei, Janusz Korwin-Mikke, zamieścił w sieci nowy wpis odnoszący się do sytuacji w swojej formacji. „Sądziłem, że dość starannie zaplanowałem partię Wolność (potem KORWiN, potem Nowa Nadzieja)” – pisze Korwin-Mikke.

Przypomnijmy, że w sobotę 28 października odbyła się Rada Krajowa partii Nowa Nadzieja, wchodzącej w skład sejmowej Konfederacji. Wieczorem prezes ugrupowania, Sławomir Mentzen, przekazał, że poinformował Janusza Korwin-Mikkego, iż ten nie będzie kandydował z list Konfederacji w najbliższych wyborach.

„Na dzisiejszej Radzie Krajowej Nowej Nadziei, po całodniowej dyskusji, poinformowałem Janusza Korwin-Mikkego, że nie będzie kandydował z list Konfederacji w kolejnych wyborach” – napisał Mentzen. Cały wpis jednego z liderów Konfederacji można przeczytać poniżej:

Niedługo po oświadczeniu prezesa Nowej Nadziei do sprawy krótko odniósł się Korwin-Mikke. „Przed spotkaniem Członków Rady Krajowej odbyłem rozmowę z kol. Sławomirem Mentzenem i doszedłem do wniosku, że nie ma szans na porozumienie. P. Prezes zrobił na posiedzeniu co trzeba bym nie zmienił zdania” – napisał na portalu X.

Redaktor naczelny nczas.info, Tomasz Sommer, który miał okazję spotkać się z byłym posłem Konfederacji podczas Targów Książki w Krakowie, napisał w mediach społecznościowych: „Co mówi Janusz Korwin-Mikke o przyszłości? Że będzie czekał na pozytywne rozwiązanie sytuacji”.

Co mówi Janusz Korwin-Mikke o przyszłości? Że będzie czekał na pozytywne rozwiązanie sytuacji. — Tomasz Sommer (@1972tomek) October 29, 2023

Sam Korwin-Mikke zamieścił wpis, do którego dodał prawo O’Sullivana, brzmiące: „Każda instytucja, która nie została bardzo starannie zaplanowana jako prawicowa – z biegiem czasu stanie się lewicowa”.

„Sądziłem, że dość starannie zaplanowałem partię Wolność (potem KORWiN, potem Nowa Nadzieja) i z przerażeniem odnotowałem wypowiedzi kol. Przemysława Wiplera przepraszające za głosowanie p-ko UE, kol. Sławomira Mentzena odcinające się np. od likwidacji ZUSu i podatku dochodowego…” – napisał na portalu X Korwin-Mikke.