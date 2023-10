Konfederacja przedstawia listę podatków, które PiS zdążył jeszcze zatwierdzić na 2024 rok [VIDEO]

- Reklama -

Michał Wawer i Włodzimierz Skalik z Konfederacji podczas konferencji prasowej w Sejmie przedstawili listę nowych podatków, które rząd PiS zdążył wprowadzić, a które będą obowiązywały od przyszłego roku.



– Wybory za nami, zbliża się po mały nowy ryk i jak to z nowym rokiem przychodzą nowe podatki i kolejne podwyżki podatków. W naszym zespole prawnym policzyliśmy to. Wychodzi nam, że spodziewamy się z nadejściem nowego roku aż 12. podwyżek i nowych podatków – mówił podczas konferencji Konfederacji w Sejmie Michał Wawer z Ruchu Narodowego.

– Natomiast wcale nie wykluczamy, że gdzieś w prawie jeszcze są zaszyte nowe podwyżki, nowe opłaty, których po prostu nie wyłapaliśmy, których na tej naszej liście nie ma – dodał.

Wawer pokazał, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości sprytnie zrzucał część obowiązków na samorządy, by to one podnosiły podatki.

– Tutaj rząd Morawieckiego stosował taką strategię, że dokładał samorządom nowe kompetencje, odejmował samorządom niektóre źródła dochodów, nie dając nic w zamian poza możliwością nakładania dodatkowych własnych samorządowych podatków, niejako przerzucając na samorządy ciężar prowadzonej przez siebie proinflacyjnej rozdawniczej polityki – powiedział narodowiec.

Inne podatki rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził własnymi rękoma – na przykład podatek od plastiku.



– Jeśli ktoś z państwa zamawia jedzenie do domu, to od każdego opakowania będzie od początku następnego roku 25 groszy dopłaty – wyjaśnił Wawer na przykładzie.

Część nowych opłat – jak np. opłata rejestracyjna od auta spalinowego – to z kolei podatki, które narzuciła Polsce Unia Europejska, a zaimplementował je rząd PiS.

– To jest coś, o czym Konfederacja mówi od dawna. To jest element wielkiej unijnej krucjaty przeciw samochodom spalinowym – powiedział Michał Wawer.

Cała konferencja: