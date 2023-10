Dramatyczne prognozy. Tak silnego i niszczycielskiego wiatru nie było w Europie od lat. Uderzy w dniu 2 listopada

- Reklama -

Coraz bardziej dramatyczne prognozy pogody pojawiają się dla Francji i Wielkiej Brytanii. W czwartek 2 listopada w zachodnie wybrzeże Francji uderzy potężny cyklon, z porywami wiatru przekraczającymi 200 kilometrów na godzinę. To oznacza olbrzymie zniszczenia i klęskę żywiołową.

Cyklon ma uderzyć najbardziej we francuską Bretanię. Prognozy o silnym wietrze pojawiły się już kilka dni temu, jednak zazwyczaj im bliżej terminu prognozy, tym wiatr zawsze okazywał się słabszy. Niestety tym razem najnowsze prognozy są jeszcze bardziej dramatyczne.

Wg najnowszych wyliczeń w czwartek w Bretanii porywy wiatru mogą wynosić od 190 do 205 km na godzinę. To zazwyczaj oznacza potężne zniszczenia wszelkiej infrastruktury.

„Kolejne wyliczenia modeli pogodowych utrzymują bardzo silne porywy wiatru, mogące osiągać nawet 200 km/h. Tak silny wiatr może przynieść ogromne szkody, przerwy w dostawach prądu czy wysokie fale sztormowe. Tak silnego i niszczycielskiego cyklonu nie było tam od lat” – informują Obserwatorzy Burz na portalu X.

„Zniszczenia i możliwe, że zabójcze porywy wiatru przewidywane są w zachodniej części Francji i południowej części Wielkiej Brytanii. Ponadto cyklon pozatropikalny może powodować powodzie i zakłócenia w sieci elektrycznej. Zakłóci także transport morski i lotniczy. Bądź bezpieczny” – pisze meteorolog Pietrek Szuster i załącza mapy pogodowe.

The latest update of ICON-EU model increased #wind #gusts speed from 191 to 205 kph near the french towns: #Quimper and #Lorient for 3 AM CET, Nov 2nd.

ICON projected scenario is very similar to previous UKMO results.#Ciaran #france #wind #wxtwitter#wx #cyclone #storm #waves pic.twitter.com/iLCDO9CROT

— Pietrek Szuster (@retsuz) October 31, 2023