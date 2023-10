Mentzen skreślił Korwin-Mikkego. Sommer: Bosak oraz Wilk powinni zrezygnować z mandatu

- Reklama -

W sobotę 28 października odbyła się Rada Krajowa partii Nowa Nadzieja, wchodzącej w skład sejmowej Konfederacji. Wieczorem prezes ugrupowania, Sławomir Mentzen, przekazał, że poinformował Janusza Korwin-Mikkego, iż ten nie będzie kandydował z list Konfederacji w najbliższych wyborach.

„Na dzisiejszej Radzie Krajowej Nowej Nadziei, po całodniowej dyskusji, poinformowałem Janusza Korwin-Mikkego, że nie będzie kandydował z list Konfederacji w kolejnych wyborach” – napisał Mentzen. Cały wpis jednego z liderów Konfederacji można przeczytać poniżej:

Po oświadczeniu prezesa Nowej Nadziei do całej sytuacji krótko odniósł się Korwin-Mikke. „Przed spotkaniem Członków Rady Krajowej odbyłem rozmowę z kol. Sławomirem Mentzenem i doszedłem do wniosku, że nie ma szans na porozumienie. P. Prezes zrobił na posiedzeniu co trzeba bym nie zmienił zdania” – napisał na portalu X.

Do sprawy w swoich mediach społecznościowych odniósł się redaktor naczelny nczas.info Tomasz Sommer. „Sławomir Mentzen mając do wyboru Janusza Korwin-Mikkego i Przemysława Wiplera wybrał tego drugiego. Trzeba to potraktować jako wybór z jego punktu widzenia racjonalny. Ta racjonalność może być wyjaśniona tylko w b. nieprzyjemny sposób, czyli przez wszystko, co sobą Wipler reprezentuje czyli własny podejrzany interes, bezideowość, arogancję i intryganctwo. Szkoda, że tak się stało” – napisał.

W innym wpisie Sommer zaproponował rozwiązanie, które wzbudziło zainteresowanie i spowodowało liczne komentarze. „Małżonka Krzysztofa Bosaka oraz Jacek Wilk powinni zrezygnować z mandatu by uszanować JKM. Mają szansę pokazać, że są ideowi. Obecność JKM w sejmie miałaby symboliczne znaczenie” – napisał redaktor, a następnie odpowiadając jednemu z komentujących, wyjaśnił: „Chodzi o pewien poziom kultury i pewien symbol. Proszę się zastanowić, co by było lepsze dla środowiska. Cała ta sprawa została rozegrana fatalnie”.