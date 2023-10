Dlaczego YouTube usunął kanały Tomasza Sommera? Mamy przecieki

- Reklama -

YouTube kilka dni temu usunął wszystkie kanały redaktora naczelnego „Najwyższego CZASu!” Tomasza Sommera. Dotarły do nas informacje, które wskazują przyczynę takiego brutalnego postępowania googlowskiej platformy.

Redaktor naczelny „Najwyższego CZASu!”, Tomasz Sommer, stracił dostęp do swoich kont w serwisie YouTube, gdzie publikował programy publicystyczne, filmy i wywiady z politykami prawicy. Dziennikarz podzielił się w swoich mediach społecznościowych mailem, którego dostał od załogi YouTube’a.

„Takiego maila z rana dostałem [od YouTube’a]” – napisał w swoich mediach społecznościowych Tomasz Sommer i opublikował treść wiadomości.

Cześć Tomasz Sommer,

Sprawdziliśmy Twoje odwołanie dotyczące tych treści:

Kanał: Tomasz Sommer

Dokładnie sprawdziliśmy Twój kanał i potwierdzamy, że narusza on nasze zasady (Wytyczne dla społeczności). Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to dobra wiadomość, ale musimy dbać o to, żeby serwis YouTube był bezpiecznym miejscem dla wszystkich użytkowników.

Jak wpłynie to na Twój kanał

Nie przywrócimy Twojego kanału w YouTube.

Dziękujemy

Zespół YouTube

Takiego maila z rana dostałem: Cześć Tomasz Sommer, Sprawdziliśmy Twoje odwołanie dotyczące tych treści: Kanał: Tomasz Sommer Dokładnie sprawdziliśmy Twój kanał i potwierdzamy, że narusza on nasze zasady (Wytyczne dla społeczności). Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to… — Tomasz Sommer (@1972tomek) October 25, 2023

Oficjalnie YouTube nie poda przyczyn usunięcia kanałów. Nigdy ich nie podaje, można pisać na Berdyczów. Jednak dotarły do nas przecieki, co mogło być przyczyną takiego działania.

Otóż YouTube prawdopodobnie uległ naciskom izraelskiej prasy ws. filmu Tomasza Sommera „Jedwabne. Historia prawdziwa.” Wyświetlenia filmu niedawno przekroczyły 100 tysięcy odsłon i to zapewne podziałało na nerwy ważnym i możnym ludziom z wiadomych kręgów.

Przypomnijmy, że w sierpniu tego roku Rafał Pankowski ze stowarzyszenia „Nigdy Więcej” złożył na łamach izraelskiego dziennika Haaretz donos na temat „nieprawomyślności” fimu Sommera.

Film dokumentalny „Jedwabne. Historia prawdziwa” odkłamuje prawdę o tragicznych wydarzeniach w Jedwabnem. Produkcja Tomasza Sommera, Macieja Dębały, Marka Jana Chodakiewicza powstała w oparciu o pierwszą, kompletną, dwutomową monografię dotyczącą zbrodni, którą od dwudziestu lat obciążani są Polacy.

Po publikacji książki i filmu dotychczasowi piewcy polskiego sprawstwa tego mordu zapadli się pod ziemię. Nikt nie odważył się na polemikę z faktami przedstawionymi w tych pozycjach. Antypolska propaganda musi jednak trwać na świecie, więc pojawił się „donos” na film Sommera w izraelskiej prasie.

Rafał Pankowski ze stowarzyszenia „Nigdy Więcej” doniósł izraelskiemu lewicowemu dziennikowi Haaretz, jaką to „zbrodnię” popełnił Tomasz Sommer swoim filmem, odkłamując antypolską narrację. Dziennik opisał sprawę tak, jakby to była próba zafałszowania historii i wybielania Polaków, którzy przecież w ich mniemaniu byli współodpowiedzialni za holokaust. Sommer nie zamierzał odpuścić tych kłamstw i oświadczył, że zamierza pozwać Pankowskiego, a na świadków wezwać rabina Michaela Schudricha i Jana Tomasza Grossa.

A film stawał się coraz bardziej popularny. Kiedy przekroczył 100 tysięcy odsłon, a wybory się skończyły, YouTube natychmiast zlikwidował kanały Tomasza Sommera, gdzie można było go obejrzeć. Samo usunięcie filmu byłoby zbyt oczywiste, a Sommer przecież mógłby wrzucić film wielokrotnie.

Sprawę będziemy dalej śledzić. Aktualnie pracujemy nad tym, żeby film był ponownie dostępny, być może na innej platformie. Zapraszamy także do zakupienia pozycji książkowych, na których oparty jest dokument Tomasza Sommera.