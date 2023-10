Delegacja Konfederacji na kosultacje u prezydenta Dudy: Bosak, Braun, Mentzen, Skalik, Wipler [VIDEO]

- Reklama -

Na godzinę 15.00 prezydent Andrzej Duda zaprosił przedstawicieli Konfederacji na konsultacje ws. utworzenia nowego rządu.

Krótko przed 15.00 przed pałacem prezydenckim stawili się posłowie: Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun, Sławomir Mentzen, Włodzimierz Skalik i Przemysław Wipler.

„Będziemy rozmawiać o tym, jak rozumiemy rację stanu w kontekście obecnej sytuacji politycznej. Będziemy zwracać uwagę na największe wyzwania związane z zachowaniem polskiej wolności, polskiej niepodległości w kontekście wyzwań tak gospodarczych, jak i prawnych, ustrojowych, które stoją przed Polską” – przekazał przed spotkaniem Krzysztof Bosak.

Dodał, że politycy Konfederacji będą również odpowiadać na pytania, które prezydent Andrzej Duda będzie im zadawał.

„Jeżeli chodzi o nasze podejście do formowania nowego rządu, tutaj po wyborach w Konfederacji nic się nie zmieniło. Nie zamierzamy tworzyć większości rządzącej ani z Prawem i Sprawiedliwością ani z Platformą” – zapewnił.

Podkreślił, że Konfederacja jest partią, która proponuje zmianę na scenie politycznej i jest dla Polaków prawdziwą alternatywą.

„Jeżeli przyjdzie nam być przez najbliższą kadencję w opozycji, to oczywiście jesteśmy gotowi reprezentować interesy Polaków, dbać o polski interes narodowy, o polską rację stanu, niezależnie od tego, jaka się wyłoni konstelacja” – zaznaczył.

Dopytywany przez dziennikarzy przekazał, że Konfederacja nie dostała żadnych ofert oficjalnych negocjacji.

„Na poziomie nieoficjalnym oczywiście dzisiaj cały dzień jesteśmy w Sejmie, bo Sejm pracuje, jest szkolenie dla nowych posłów, mijamy się z politykami innych partii, wymieniamy się informacjami. Natomiast to nie ma charakteru żadnych rozmów koalicyjnych, żadnych rozmów o tworzeniu rządu” – stwierdził.

Wcześniej, o 13 w konsultacjach udział wzięli politycy Lewicy. To współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Razem Adrian Zandberg i Magdalena Biejat, senator-elekt, szef Unii Pracy Waldemar Witkowski oraz przewodniczący PPS, senator Wojciech Konieczny.

O 11 odbyło się spotkanie z przedstawicielami KW Trzecia Droga: liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią oraz prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Konsultacje prezydenta z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w przyszłym Sejmie rozpoczęły się we wtorek. Pierwszymi, z którymi rozmawiał prezydent byli we wtorek politycy PiS – premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Ryszard Terlecki oraz rzecznik partii Rafał Bochenek.

Później Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej: szefem PO i kandydatem opozycji na premiera Donaldem Tuskiem, a także Barbarą Nowacką (Inicjatywa Polska), Adamem Szłapką (Nowoczesna), Urszulą Zielińską (Zieloni) oraz Marcinem Kierwińskim (PO).

Jak relacjonowała szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych, podczas wtorkowych konsultacji, PiS i KO przedstawiły swoich kandydatów na premiera i zadeklarowały wolę utworzenia rządu. Z kolei prezydent Andrzej Duda podkreślił, że zależy mu na dobrym współdziałaniu z rządem, szczególnie w obszarach bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych.

We wtorek liderzy KO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy zapewnili o gotowości do tworzenia rządu; ich kandydatem na premiera jest Donald Tusk. Zaapelowali też do prezydenta Andrzeja Dudy o jak najszybsze powierzenie misji tworzenia rządu oraz o jak najszybsze zwołanie posiedzenia nowego Sejmu.

W wyborach do Sejmu PiS zdobyło 194 mandaty, KO – 157; Trzecia Droga – 65; Nowa Lewica – 26; Konfederacja – 18.