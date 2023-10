Lis chce likwidować Marsz Niepodległości, lewica delegalizować narodowe organizacje

- Reklama -

Zdaje się, że politycy lewicy nieźle się „nakręcili” po wyborach, pomimo dość średniego wyniku tej formacji. Na razie chcą się mścić na patriotyzmie i narodowcach. Niedawno Tomasz Lis postulował zakaz organizacji w Warszawie Marszu Niepodległości i „przepędzenia faszystów”.

Teraz Anna-Maria Żukowska i Andrzej Szaja chcą delegalizacji ONR i Młodzieży Wszechpolskiej. Szaja, który robił karierę „lewicowca” odwiedzając i wspierając w szpitalu gen. Jaruzelskiego, autora stanu wojennego i polityka wspierającego latami czerwony totalitaryzm, teraz chce delegalizować legalne organizacje.

Szaja przypomina, że „w roku 2019 Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej przy ONZ zaapelował do Polski o delegalizację ONR i Młodzieży Wszechpolskiej. Dobrze by było, gdyby przyszły rząd podjął ten temat”.

Żukowska dodaje: „Może wreszcie się uda” i apeluje do Tuska i Trzaskowskiego. Zaczepia też Giertycha, pytając, co on to? Zdaje się, że Roman Giertych będzie miał kolejną szansę na etyczny „egzamin”… Lewica żywemu nie przepuści…

Wpis Żukowskiej zauważył Krzysztof Bosak, który skomentował go wprost – „Zaczyna się. Opozycja 'demokratyczna’ jeszcze nie zaczęła rządzić, a już snuje wizje delegalizacji organizacji narodowych. Nie jestem zdziwiony. Mówią 'demokracja’, a myślą 'dyktat lewicy'”.