Korwin-Mikke deklaruje: Mam siłę na założenie nowej partii

- Reklama -

Mam siłę na założenie nowej partii. Mam tłumy ludzi, którzy się tego domagają – mówi w rozmowie z „Najwyższym Czasem!” Janusz Korwin-Mikke.

Trwa zamieszanie w Konfederacji po wyborach parlamentarnych. Czołowe postaci tego ugrupowania mają do siebie wzajemny żal za wynik znacznie niższy od oczekiwanego. W partii ścierają się dwie wizje dalszego działania. Można je streścić następująco: wrócić na ostrzejszy kurs czy nadal go łagodzić?

Usunięty z Rady Liderów Konfederacji oraz zawieszony w prawach członka partii został Janusz Korwin-Mikke. Oficjalnie za niewykonywanie poleceń sztabu na finiszu kampanii. Zdaniem niektórych to jego kontrowersyjne wypowiedzi wpłynęły na słaby wynik. Są jednak tacy, którzy uważają, że właśnie brak ostrego przekazu, wycofanie się z żelaznych, głoszonych od lat postulatów sprawił, że Konfederacja wywróciła się o stolik, zamiast ten stolik wywrócić.

Zawieszenie Korwin-Mikkego odbija się szerokim echem w środowisku. Wielu zastanawia się, czy nestor polskich wolnościowców będzie jeszcze miał siły i ochotę na założenie nowej partii, jeśli ostatecznie sprawy w Konfederacji pójdą w przeciwnym – od oczekiwanego przez stronników Korwin-Mikkego – kierunku.

W rozmowie z Martą Wardą na łamach „Najwyższego Czasu” Korwin-Mikke złożył jasną deklarację. – Mam siłę na założenie nowej partii. Mam tłumy ludzi, którzy się tego domagają – powiedział wprost prezes-założyciel Nowej Nadziei.

– Być może jeszcze uda się postawić na nogi Nową Nadzieję. Jeżeli by się okazało, że nie ma nadziei na Nową Nadzieję… – nie dokończył zdania Korwin-Mikke, ale dał jasno do zrozumienia, co ma na myśli.

– Zabójcze dla Nowej Nadziei i całej Konfederacji jest jedno: jak ludzie powiedzą, że to jest partia taka sama, jak inne – podkreślił raz jeszcze polityk, odnosząc się do łagodzenia przekazu w kampanii wyborczej i wycofywania z wielu postulatów.

Cała rozmowa Marty Wardy z Januszem Korwin-Mikkem zostanie opublikowana w najbliższych godzinach.