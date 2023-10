W TVP już czują zmianę. Nieśmiałe umizgi w stronę nowych panów

- Reklama -

Czy to jest to samo TVP? Trudno uwierzyć, bo w programie „#Jedziemy”, który zwykle skupiał się na atakowaniu opozycji i wychwalaniu PiS, ani razu nie padło słowo „Tusk”, a i dyżurny paskowy miał jakiś kryzys twórczy i nie napisał nic, co nadawałoby się na mema.

Koalicja Obywatelska i reszta tzw. opozycji „totalnej” nie ma zbyt wielu wolnościowych rozwiązań w swoich programach, ale jeden pomysł, o którym mówili przed wyborami, jest wart uwagi.

Chodzi o likwidację TVP Info. Teraz, gdy PiS wygrał, ale w rzeczywistości przegrał wybory i jasne jest, że nie będzie rządzić, do dziennikarzy „reżimówki” jakby dotarło, że już nikt ich tuczyć nie będzie i zaraz mogą być bezrobotni.

Efekt? W nowym wydaniu „#Jedziemy” zamiast szczucia było snucie. Eksperci snuli rozważania, czy PiS może mógłby wejść w koalicję z partią Razem.

Pomimo tego, że obu partiom blisko do siebie, jeśli chodzi o program gospodarczy, to raczej trudno sobie to wyobrazić. Przynajmniej w tym momencie, gdy kurz powyborczy jeszcze nie opadł.

Poza tym w studiu stwierdzono np., że po lewej stronie nowego układu rządzącego są jacyś przyzwoicie politycy.

No, trochę nieśmiało, ale TVP Info próbuje chyba podlizywać się nowym panom. Miejmy jednak nadzieję, że nowy rząd nie zrealizuje zbyt wielu sowich wyborczych obietnic, ale tą jedną, o likwidacji TVP Info, tak.