Jednak nie zlikwidują TVP Info, tylko wstawią swoich dziennikarzy?

Rzecznik Platformy Obywatelskiej, Jan Grabiec, był gościem w RFM24 i Polsat News. Choć Koalicja Obywatelska mówiła o likwidacji TVP Info, to po wyborach rzecznik PO mówi już tylko o zmianach w Telewizji Publicznej.

W kontekście mediów publicznych Grabiec stwierdził w RMF24, że „można spodziewać się zmian, np. w kwestii dofinansowania mediów publicznych, bo to są miliardy złotych”. Jest to oczywiście pozytywna deklaracja, ale wciąż – likwidacja lub prywatyzacja byłaby dużo lepsza.

Grabiec stwierdził, że KO jest gotowa w ciągu 24 godzin przeprowadzić zmiany we władzach TVP. – Jesteśmy do tego gotowi, a w jaki sposób, to proszę pozwolić, to już z powodów taktycznych nie uprzedzimy tego – zaznaczył. – Prawnicy podpowiadają bardzo wiele dróg, rząd będzie musiał dokonać wyboru jednej z nich, która okaże się najskuteczniejsza – dodał.

Później, w Polsat News, Grabiec powrócił do tematu mediów publicznych.

– Możliwych rozwiązań jest wiele. Nam zależy na tym, żeby jak najszybciej telewizja publiczna stała się telewizją publiczną, żeby wrócili tam niezależni dziennikarze, żeby był pluralizm opinii i powiem szczerze, każdą zgodną z prawem metodę warto rozważyć, żeby do tego stanu doprowadzić – stwierdził w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

To brzmi jak zawoalowane stwierdzenie, że dziennikarzy propisowskich podmienią na swoich. O likwidacji TVP Info cisza…