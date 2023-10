Wybory 2023. Na godzinę 17 bardzo wysoka frekwencja. Dużo wyższa niż cztery lata temu

- Reklama -

Frekwencja w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu na godz. 17 wyniosła 57,54 proc. – poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. To bardzo duża różnica w stosunku do wyborów w 2019 roku.

W Polsce trwają wybory parlamentarne, w których obywatele wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Lokale wyborcze są otwarte od godz. 7. Głosowanie trwa do godziny 21.

Do godziny 17 zagłosowało ponad 16,5 miliona Polaków. Frekwencja wyniosła 57,54 proc. To bardzo duża różnica w stosunku do wyborów w 2019 roku. Cztery lata temu w wyborach do parlamentu frekwencja na godz. 17 wyniosła 45,94 proc.

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował, że pod względem okręgów najwyższą frekwencję na godz. 17 zanotowano w okręgu nr 20, czyli tzw. obwarzanku warszawskim – 63,21 proc. Drugie miejsce zajął okręg nr 19, czyli Warszawa, z frekwencją wynoszącą 63,17 proc., a trzecie miejsce okręg nr 39, czyli Poznań, gdzie głos oddało już 62,5 proc. uprawnionych.

Najniższa frekwencja do godz. 17 była w Opolu, w okręgu nr 21, gdzie wyniosła 52,26 proc. Drugi od końca był okręg nr 22, czyli Krosno, z frekwencją 54,41 proc, a trzeci od końca by okręg nr 29, czyli Katowice, gdzie zagłosowało 54,55 proc. wyborców.

Frekwencja do godz. 17 wybory 2019 vs wybory 2023 z podziałem na obwody miejskie i wiejskie pic.twitter.com/TNrrwnK3YA — Marcin Palade (@MarcinPalade) October 15, 2023