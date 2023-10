Mariusz Pudzianowski zachęca. Poszedł głosować na bosaka [VIDEO]

- Reklama -

Mariusz Pudzianowski poszedł głosować bez butów, czyli na bosaka. W krótkim filmie opublikowanym w mediach społecznościowych zachęca, by każdy udał się do lokalu wyborczego.

W Polsce trwają wybory parlamentarne, w których obywatele wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Krótki film, zachęcający do uczestnictwa w „święcie demokracji”, opublikował były strongman, a obecnie zawodnik MMA związany z organizacją KSW Mariusz Pudzianowski.

– No to idziemy na wybory. To tylko jeden głos, ale może im pomoże, żeby troszeczkę nabroić. Ja już wybrałem na kogo idę zagłosować, a wy? Zbieramy się i idziemy – mówi do swoich odbiorców Pudzianowski.

Sportowiec idzie do lokalu wyborczego bez butów, czyli na bosaka. – Może mnie nie wygonią bez butów. Wolność chyba jest, do jasnej pogody, nie? No to idziemy głosować, bo każdy głos jest ważny – podsumował Pudzianowski.

Głosowanie trwa do godziny 21.