Konfederacja obiecuje. Rafał Foryś: „Chcemy naprawdę uprościć przedsiębiorcom, ale i pracobiorcom życie” [VIDEO]

- Reklama -

Poprzez proste, niskie i trwałe podatki chcemy naprawdę uprościć przedsiębiorcom, ale i pracobiorcom życie. Gospodarka musi się rozwijać w naszym kraju – powiedział na konferencji prasowej Rafał Foryś, przedsiębiorca i kandydat Konfederacji z Radomia w wyborach do Sejmu.

Foryś, który reprezentuje partię Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na finiszu kampanii zorganizował konferencję prasową w rodzinnym Radomiu. Przypomniał na niej najważniejsze postulaty programowe prawicowego ugrupowania. – Idę do wyborów z konkretnymi hasłami – zapewniał.

Pierwsze hasło to: Polak w Polsce gospodarzem. – Oznacza to, że Polska nie może stać się państwem, krajem dwunarodowym. Pomagać należy, ale socjal należy uciąć, bez przywilejów. Bez 500 plus, bez dodatkowych emerytur za jeden wypracowany dzień w naszym kraju. A tak jest dla Ukraińców – mówił Foryś.

Jest zwolennikiem pozostawienia handlu w polskich rękach. – Nie zajmuję się tym od wczoraj. Od kilku lat prowadzę fundację, która propaguje naszą lokalną żywność, żeby pomagać rolnikom, a także wspierać kulturę ludową – przypomniał.

Kolejne hasło Forysia to: Zdrowa żywność, zdrowa Polska. – Te dwa tematy są ze sobą ściśle połączone. Poprzez korporacje, czyli dyskonty, które już nie tylko opanowały nasz Radom, ale mniejsze powiaty, gminy i wsie, niszcząc tym samym średnich przedsiębiorców, którzy generują ponad połowę naszego PKB i zatrudniają 3/4 pracowników – podkreślał.

Zapewniał, że Konfederacja stawia na naprawę polskiej gospodarki. – Poprzez proste, niskie i trwałe podatki chcemy naprawdę uprościć przedsiębiorcom, ale i pracobiorcom życie. Gospodarka musi się rozwijać w naszym kraju – akcentował.

Zapewnił, że Konfederacja nigdy nie zgodzi się na likwidację gotówki, ponieważ „gotówka to wolność”. – Należy wpisać ochronę pieniądza, ochronę wymiany gotówkowej do Konstytucji – mówił.

Foryś chciałby także postawić na konkretną edukację – techniczną, zawodową, inżynieryjną. – Tylko naród, który rozwija się technicznie, który produkuje, wytwarza, idzie do przodu – kontynuował.

Przedstawiciel Konfederacji wyraził ubolewanie, że w Radomiu nie odbyła się ani jedna debata „jedynek”, z której mieszkańcy mogliby wyciągnąć własne wnioski. – Dlaczego? Zgaduję, że większość kandydatów nie pochodzi z Radomia, nie żyje tutaj na co dzień – zakończył uszczypliwym komentarzem konferencję Rafał Foryś.