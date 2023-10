Mentzen zapłaci MILION złotych za zaginione nagrania z Morawieckim. „Opublikuję oraz przekażę policji” [VIDEO]

Sławomir Mentzen przypomina o aferze podsłuchowej z 2014 roku. Szef Nowej Nadziei i współprzewodniczący Konfederacji jest gotów zapłacić milion złotych za zaginione taśmy z Mateuszem Morawieckim.

Sławomir Mentzen zapowiadał we wtorek, że 11 października w południa ogłosi coś ważnego. Okazuje się, że prawicowy polityk chciał przypomnieć Polakom o aferze podsłuchowej, dzięki której PiS doszedł do władzy.

– Wszyscy pamiętamy nagrania Mateusza Morawieckiego z restauracji „Sowa i Przyjaciele”, gdzie mówił o tym, że powinniśmy pracować za miskę ryżu. Nie wszyscy wiedzą, że nagrań z udziałem Mateusza Morawieckiego było znacznie więcej – mówi na nagraniu Sławomir Mentznen.

– Na jednym z nich, według zeznań nagrywających go kelnerów, rozmawiał o przekrętach finansowych oraz kupowaniu nieruchomości „na słupy”. Niestety te nagrania zginęły. Nie wiadomo, kto nimi dysponuje – dodał polityk.

– Nie wydaje wam się dziwne i niepokojące to, że ktoś dysponuje nagraniami mogącymi skompromitować premiera rządu polskiego? Być może szantażuje go tymi nagraniami i nikogo to nie interesuje? Czemu dziennikarze tak rzadko poruszają ten temat? Czemu polskie służby nie zrobią wszystkiego, żeby dostać te nagrania tak, żeby premier rządu polskiego przestał być szantażowany? – pyta Mentzen.



– Przede mną leży 1 milion złotych. Ten milion złotych to jest nagroda dla każdego, kto dostarczy mi kopię nagrania, na którym Mateusz Morawiecki mówi o kupowaniu nieruchomości na słupy. Jeżeli dysponujesz tym nagraniem, niezależnie od tego w jaki sposób wszedłeś w jego posiadanie, skontaktuj się ze mną. Wyślij mi fragment tego nagrania na okupzamorawieckiego@proton.me. Jeżeli okaże się ono autentyczne, skontaktujemy się i przekażę ci 1 milion złotych – mówi Mentzen na nagraniu.



– Po otrzymaniu tego nagrania oczywiście je opublikuję oraz przekażę policji. Jeżeli masz to nagranie, to lepiej się pospiesz, ponieważ oferta obowiązuje do momentu, kiedy Mateusz Morawiecki będzie premierem. Mam nadzieję, że skończy się to jak najszybciej. Dlatego jeżeli dysponujesz tym nagraniem i chcesz zarobić milion złotych, to ta oferta może się już nigdy więcej nie powtórzyć – stwierdza szef Nowej Nadziei i jeden z liderów Konfederacji.