TVN24 chciał ocenzurować „Książki bez cenzury”

Niezależnie od Targów Książki w Krakowie, które zakończyły się w niedzielę 28 października, zorganizowano też w tym mieście Targi Książki Bez Cenzury. Była to m.in. odpowiedź na wyrzucanie prawicowych wydawnictw z targów oficjalnych. Inicjatywa nie wszystkim się spodobała. Współorganizujący wydarzenie Marek Skalski ujawnia, że np. redaktor TVN24 interweniował u managera hotelu, w którym organizowano spotkanie.

Targi Książki Bez Cenzury w Krakowie zostały zorganizowane przez wydawców „Najwyższego Czasu!” Tomasza Sommera i Marka Skalskiego w Hotelu Golden Tulip 25 października. Ważnym gościem był tu m.in. Grzegorz Braun. Poprzedziła je m.in. debata historyczna. Imprezę reklamowano jako „spotkanie z autorami, którzy nie idą na kompromisy i z czytelnikami, którzy nie chcą być prowadzeni za rękę przez poprawność polityczną”.

Wystawiane książki „nie przechodzą weryfikacji ideologicznej, nie ma cenzorów, nie ma „dozwolonych poglądów”. Są wolni ludzie, wolne umysły i treści, których system najbardziej się boi” – pisano na zaproszeniu.

Dla redaktorów TVN sprawa była „ideologicznie prosta”. Przez swoje lewackie okulary „polit-poprawności” dopatrzyli się książek „antysemickich i antyukraińskich”. Stacja cytowała opinię Ewy Woch o usunięciu wydawnictw prawicowych z oficjalnych targów: „ Jesteśmy prywatną firmą i mamy prawo kształtować tę imprezę, jak chcemy. A na pewno nie chcemy promowania faszyzmu, antypolskich treści i ksenofobicznych metod działania. Mówię temu głośne nie i mam odwagę mówić to wprost”.

Dalej już TVN zabawiło się w typowego donosiciela: „Zapytaliśmy krakowską policję, czy otrzymali jakieś zgłoszenia dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa czy wykroczenia przez organizatorów wydarzenia. Czekamy na odpowiedź”.

Był też nacisk na hotel, gdzie imprezę zorganizowano: „chcieliśmy też dowiedzieć się, czy popularny wśród zagranicznych gości hotel wiedział, komu i na jaką imprezę wynajmuje salę konferencyjną. Przedstawiciele hotelu Golden Tulip poinformowali nas jednak, że osoba odpowiedzialna za wynajem przestrzeni, na której odbywały się targi, przebywa do środy na urlopie”.

I dalej jeszcze ciekawiej: „niezależnie od umów między prywatnymi podmiotami – warto zadać pytanie – czy wydawanie, publikowanie i promowanie tytułów jawnie antysemickich czy antyukraińskich jest w Polsce legalne?”

Marek Skalski opowiedział, że „takie sytuacje są dla mnie dowodem, że idziemy w dobrym kierunku”, ale dodał, że „tak na poważnie zastanawiamy się z Tomaszem Sommerem nad podjęciem określonych kroków prawnych w stosunku do autorów tego „reportażu””. Dodał, że „redaktor tvn24 przyznał dziś w rozmowie ze mną, że faktycznie dzwonił do managerów hotelu, gdzie organizowaliśmy nasze targi książki. Tym próbowano naruszyć prawo do swobodnej działalności gospodarczej co jest praktyką niedozwoloną”.

Okazuje się, że sama próba marginalizacji treści prawicowych już im nie wystarcza. Im większe poparcie dla idei wolnościowych, tym mocniej starają się wpychać swój knebel. My dodajmy, że następne Targi Książki Bez Cenzury są zaplanowane 29 października w Bielsku-Białej, a 8 listopada w Katowicach…

📚 Targi Książki Bez Cenzury w Krakowie zorganizowane przez wydawców „Najwyższego Czasu!” Tomasza Sommera i Marka Skalskiego, Hotel Golden Tulip, 25.10.2025.

To spotkanie z autorami, którzy nie idą na kompromisy i z czytelnikami, którzy nie chcą być prowadzeni za rękę przez… pic.twitter.com/6G9w6Ikla6 — Krzysztof Figura 🇵🇱 (@KrzysztofFig) October 25, 2025