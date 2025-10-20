WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWIDEOStanisław Michalkiewicz: Polowanie na Brauna trwa!

Stanisław Michalkiewicz: Polowanie na Brauna trwa!

-

Autor: ADW

Filmy bez cenzury!

Powiedz NIE cenzurze i dyktatowi wielkich, internetowych korporacji! Oglądaj nas bez cenzury na Rumble!

KLIKNIJ
- Reklama -

Poprzedni artykuł
Brudziński bruździ na prawicę. Atakuje Mentzena, a o prawicowym publicyście zmyśla. „Wasza buta i arogancja mają się świetnie”
Następny artykuł
Rząd chce mocniej kłuć dzieci i młodzież. Big Pharma zarobi na Polakach

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU