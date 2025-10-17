Pomnik UPA zamalowany białą i czerwoną farbą. Policja prowadzi postępowanie [FOTO]

- Reklama -

W osadzie Białystok w gminie Dołhobyczów zamalowano pomnik Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich II RP. W sieci pojawiły się zdjęcia, a policja potwierdza, że prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Pod koniec września 2025 r. w sieci pojawiły się zdjęcia przedstawiające pomnik UPA zamalowany białą i czerwoną farbą. Chodzi o obiekt znajdujący się w miejscowości Białystok pod Liskami w woj. lubelskim.

Portal kresy.pl, chcąc potwierdzić autentyczność tych zdjęć, zwrócił się do policji. Miejscowy Posterunek Policji w Dołhobyczowie przekazał, że posiada informacje o zniszczeniu pomnika. Policjanci przyznali, że w tej sprawie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze.

Aktualnie śledczy nie potwierdzili, czy zamieszczone w sieci pod koniec września zdjęcia przedstawiają stan faktyczny pomnika UPA – podała redakcja kresy.pl. Jak ustalono, faktycznie doszło do uszkodzenia pomnika upamiętniającego żołnierzy UPA, który stoi w miejscowości Białystok w woj. lubelskim.

Z kolei według portalu kronikatygodnia.pl jeszcze w latach 90. XX w. w miejscowości tej nielegalnie postawiono żółto-niebieski metalowy łuk z tryzubem i napisem po ukraińsku „Chwała Bohaterom”. Zamieszczono tam także krzyż, a nad nim dwie tablice – na jednej z nich napis: „Tu spoczywają bohaterowie Ukrainy, którzy zginęli w walce z NKWD”, a na drugiej: „Chwała bohaterom, którzy zginęli za wolność i niezależność Ukrainy”.

Instalacja ta nie przeszkadzała mieszkańcom, jednak kilka lat temu dodano także pomnik, na którym – pod symbolem tryzuba – znajdował się napis: „Poległym żołnierzom UPA za wolność Ukrainy 26 lutego 1946 roku”. Poniżej znalazła się lista 41 zabitych banderowców, zwierająca ich imiona, nazwiska, pseudonimy, daty urodzenia oraz nazwy miejscowości, z których pochodzili. Na tym jednak nie koniec, bowiem na końcu znajduje się podpis: „Wdzięczni potomkowie”.