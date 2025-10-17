WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaPomnik UPA zamalowany białą i czerwoną farbą. Policja prowadzi postępowanie
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Pomnik UPA zamalowany białą i czerwoną farbą. Policja prowadzi postępowanie [FOTO]

-

Autor: MMP
Stepan Bandera. OUN-UPA. banderowcy. banderyzacja. Ukraina. Ukraińcy.
Wizerunek Stepana Bandery na tle flagi UPA. Zdjęcie ilustracyjne. / Foto: All-Ukrainian Union «Freedom», CC BY 3.0, Wikimedia Commons
- Reklama -

W osadzie Białystok w gminie Dołhobyczów zamalowano pomnik Ukraińskiej Powstańczej Armii, odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich II RP. W sieci pojawiły się zdjęcia, a policja potwierdza, że prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Pod koniec września 2025 r. w sieci pojawiły się zdjęcia przedstawiające pomnik UPA zamalowany białą i czerwoną farbą. Chodzi o obiekt znajdujący się w miejscowości Białystok pod Liskami w woj. lubelskim.

- Reklama -XVII Konferencja Prawicy Wolnościowej

Portal kresy.pl, chcąc potwierdzić autentyczność tych zdjęć, zwrócił się do policji. Miejscowy Posterunek Policji w Dołhobyczowie przekazał, że posiada informacje o zniszczeniu pomnika. Policjanci przyznali, że w tej sprawie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze.

Aktualnie śledczy nie potwierdzili, czy zamieszczone w sieci pod koniec września zdjęcia przedstawiają stan faktyczny pomnika UPA – podała redakcja kresy.pl. Jak ustalono, faktycznie doszło do uszkodzenia pomnika upamiętniającego żołnierzy UPA, który stoi w miejscowości Białystok w woj. lubelskim.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Z kolei według portalu kronikatygodnia.pl jeszcze w latach 90. XX w. w miejscowości tej nielegalnie postawiono żółto-niebieski metalowy łuk z tryzubem i napisem po ukraińsku „Chwała Bohaterom”. Zamieszczono tam także krzyż, a nad nim dwie tablice – na jednej z nich napis: „Tu spoczywają bohaterowie Ukrainy, którzy zginęli w walce z NKWD”, a na drugiej: „Chwała bohaterom, którzy zginęli za wolność i niezależność Ukrainy”.

Instalacja ta nie przeszkadzała mieszkańcom, jednak kilka lat temu dodano także pomnik, na którym – pod symbolem tryzuba – znajdował się napis: „Poległym żołnierzom UPA za wolność Ukrainy 26 lutego 1946 roku”. Poniżej znalazła się lista 41 zabitych banderowców, zwierająca ich imiona, nazwiska, pseudonimy, daty urodzenia oraz nazwy miejscowości, z których pochodzili. Na tym jednak nie koniec, bowiem na końcu znajduje się podpis: „Wdzięczni potomkowie”.

Źródło:kresy.pl
Poprzedni artykuł
Spowodował wypadek, w którym zginęło pięć osób. Trafi na kilkanaście lat do więzienia
Następny artykuł
Państwowa jałmużna na zimę. Bon ciepłowniczy, czyli leczenie dżumy cholerą

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU