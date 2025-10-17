WIDEO
Policjanci z Tarnowa zatrzymali własnego szefa. Wcześniej brał udział w głośnej kampanii

Autor: KM
Policyjny radiowóz.
Policyjny radiowóz - zdj. ilustracyjne. / Fot. PAP
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Tarnowie, który jeszcze niedawno w kampaniach społecznych przestrzegał przed nadmierną prędkością, sam został zatrzymany za nadmierną prędkość. Zatrzymania swojego szefa dokonali podwładni.

Do zdarzenia doszło pod koniec września w miejscowości Olszyny pod Tarnowem, ale informacja dopiero teraz wyciekła do mediów.

Patrol drogówki namierzył czarne audi, które w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, jechało z prędkością bliską 100 km/h. Jakie musiało być zdziwienie funkcjonariuszy, gdy za kierownicą rozpoznali swojego szefa, podinspektora Sebastiana Bąka.

Policjanci sporządzili wniosek o ukaranie swojego przełożonego i przekazali sprawę dalej. Aby uniknąć zarzutów o stronniczość, Komendant Miejski Policji w Tarnowie zdecydował o przeniesieniu postępowania do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. To tam zapadnie decyzja o dalszym losie naczelnika. Na miejscu nie odebrano mu prawa jazdy.

Co ciekawe, naczelnik miejscowego Wydziału Ruchu Drogowego, podinspektor Bąk był twarzą lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa. Brał udział m.in. w kampanii „Kieruj się wyobraźnią i żyj”, w której apelował do kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów.

O całej sytuacji jako pierwszy poinformował lokalny tygodnik „Temi”. Sam naczelnik odmówił mediom komentarza w tej sprawie.

Źródło:onet.pl
