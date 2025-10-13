WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolitykaNowa umowa z Kijowem. Kołodziejczak ostrzega: Ukraina będzie problemem nie tylko dla...
WiadomościPolityka

Nowa umowa z Kijowem. Kołodziejczak ostrzega: Ukraina będzie problemem nie tylko dla polskich rolników. „Odpuściliśmy Ukraińcom”

-

Autor: DC
Michał Kołodziejczak, Agrounia, Koalicja Obywatelska
NCZAS.INFO | Michał Kołodziejczak Fot. PAP/Paweł Supernak
- Reklama -

Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News ostrzegł, że „Ukraina będzie problemem nie tylko dla polskich rolników, ale dla całej Unii Europejskiej”. W tym tygodniu kraje członkowskie UE podpiszą nową umowę handlową z Ukrainą. – Jest się czego obawiać, bo widać, jak bardzo Ukraina rozwija – stwierdził poseł KO Kołodziejczak.

Były minister rolnictwa i Agrounii Michał Kołodziejczak podkreślił, że nowa umowa handlowa UE-Ukraina będzie problemem nie tylko dla polskich rolników, ale dla wszystkich w UE.

- Reklama -Precz z zielonym (nie)ładem

– Ukraińcy są bardzo głodni sukcesu gospodarczego, a wiedzą, że ten sukces gospodarczy na dobrze zorganizowanym rolnictwie i brandach (markach – red.) można zbudować. Zresztą ich PKB w dużej mierze opiera się na eksporcie – stwierdził Kołodziejczak.

Dodał, że na Ukrainie „w ostatnich tygodniach połączono trzy ministerstwa: rolnictwa, gospodarki i klimatu.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

– Ukraińcy mówią: nie chcemy sprzedawać surowców, my chcemy sprzedawać na cały świat produkty i co najmniej półprodukty – podkreślił.

Zwrócił też uwagę, że Ukraina nałożyła sama na siebie 10 proc. cło na sprzedaż nasion rzepaku i soi. Są to produkty potrzebne w UE, których ma brakować.

– Oni chcą sprzedawać olej, paszę, śrutę, a nie same surowce – wyjaśnił.

Ocenił też, że „my nie mamy swoich marek, które mogą jasno konkurować z podobnymi markami na całym świecie”.

– Mamy super ziemniaki, super mięso, super nabiał, ale (…) mamy pięć bardzo dużych spółdzielni mleczarskich – ocenił poseł KO.

Przypomniał, że proponował jako wiceminister rolnictwa połączenie ich w jedną markę eksportową, „żebyśmy nie musieli za granicą ze sobą konkurować”. Miało to pozwolić na uniknięcie sytuacji, gdy podczas zagranicznych wyjazdów przedstawicieli ministerstwa rolnictwa i spółdzielni mleczarskich polskie firmy walczyły ze sobą, obniżając ceny swoich produktów na rynkach zagranicznych.

– Mówię o tym dlatego, że gdybyśmy dzisiaj mieli dobrze zorganizowane i rolnictwo, i przemysł, przetwórstwo, to nie musielibyśmy się tak obawiać – stwierdził Kołodziejczak.

Obecnie zaś Polska ma powody do obaw.

– Jest się czego obawiać, bo dzisiaj też łatwo zobaczyć (…), jak bardzo Ukraina się rozwija (…) ich minister rolnictwa, pan Kowal, mówi o tym, że bardzo chcą rozwijać produkcję zwierzęcą, produkcję mięsa, produkcję mleka (…) i oni to zrobią szybciej niż nam się wydaje – podkreślił.

Kołodziejczak przypomniał też, że wykluczono go z rozmów z Ukrainą w zeszłym roku.

– To nie dlatego, że były jakieś abstrakcyjne powody tego wszystkiego. To dlatego, że powiedziałem wtedy, że będziemy kontynuowali rozmowę, jeżeli Ukraińcy zaprzestaną tranzytu zboża przez Polskę – przypomniał poseł KO.

W efekcie Kołodziejczak został wykluczony z rozmów przez Ukraińców, a były minister rolnictwa Czesław Siekierski zgodził się na to.

Kołodziejczak stwierdził też, że obecni minister i wiceminister rolnictwa „grają zbyt miękko” z Kijowem.

– Odpuściliśmy Ukraińcom. Poprzedni minister myślał, że granie na czas coś da i dzisiaj jak najszybciej powinniśmy bić na alarm, że to nas doprowadzi do bardzo trudnej sytuacji gospodarczej – stwierdził poseł KO Michał Kołodziejczak.

Nowa umowa UE-Ukraina znacząco zwiększa możliwości eksportowe Ukrainy na rynki w UE. Produkty z Ukrainy nie podlegają unijnym restrykcjom produkcyjnym, w związku z czym są znacznie tańsze, co doprowadzi do spadku sprzedaży producentów w UE, w tym również w Polsce. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule poniżej.

Polscy rolnicy mogą się zwijać. UE chce jeszcze więcej sprowadzanych z Ukrainy produktów rolnych

 

Źródło:polsatnews.pl / nczas.info
Poprzedni artykuł
Imigranci zatrzymani i wydaleni z Polski. Mieli na koncie wyroki
Następny artykuł
Skandal w Watykanie. Ks. Wachowiak: Film pokazuje bałwana, czemu ochrona tak późno zareagowała? [VIDEO]

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU