Ludobójstwo w Strefie Gazy. Mocny projekt Konfederacji trafił do Sejmu. Jest apel do Sikorskiego

- Reklama -

Konfederacja Wolność i Niepodległość złożyła w Sejmie projekt uchwały potępiającej ludobójstwo w Strefie Gazy. Dokument wzywa do potępienia działań zbrojnych Izraela oraz ataków Hamasu, a także domaga się od ministra spraw zagranicznych pilnej interwencji w sprawie polskich obywateli poszkodowanych w konflikcie.

Sławomir Mentzen poinformował o inicjatywie w mediach społecznościowych, załączając skan dokumentu i apelując do posłów, by nie odwrócili wzroku od zbrodni dokonywanych przez Izrael. Projekt przewiduje potępienie zarówno ataków terrorystycznych Hamasu, jak i działań Izraela, które według autorów mają charakter ludobójstwa.

- Reklama -

„Sejm RP wyraża głęboki żal z powodu śmierci dziesiątek tysięcy ofiar cywilnych na Bliskim Wschodzie. Sejm RP potępia zbrodnicze ataki terrorystyczne Hamasu, wymierzone w ludność cywilną Izraela. Sejm RP potępia zbrodnicze ataki i mające charakter ludobójstwa działania wobec ludności cywilnej prowadzone przez siły zbrojne Izraela w Strefie Gazy” – czytamy w treści uchwały.

W projekcie podkreślono, że żadne cele polityczne ani wojskowe nie usprawiedliwiają zabijania niewinnych ludzi, a ludobójstwo, mordowanie, ostrzeliwanie, głodzenie, porywanie, więzienie i torturowanie to działania sprzeczne z uniwersalnymi wartościami wynikającymi z chrześcijaństwa i prawa naturalnego.

Konfederacja złożyła dziś projekt uchwały w sprawie potępienia ludobójstwa w Strefie Gazy. Mam nadzieję, że polscy posłowie nie odwrócą wzroku od zbrodni, których dokonuje Izrael. pic.twitter.com/B92e6QqE2c — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) October 7, 2025

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Konfederacja domaga się także, by Sejm wyraził stanowczy sprzeciw wobec zatrzymania przez Izrael obywateli polskich uczestniczących w akcji na rzecz mieszkańców Strefy Gazy. W uchwale wskazano, że jest to złamanie prawa międzynarodowego. Projekt wzywa ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy nielegalnego zatrzymania polskich obywateli oraz śmierci polskiego pracownika humanitarnego Damiana Sobóla, zabitego 1 kwietnia 2024 roku w Strefie Gazy przez siły zbrojne Izraela.

– Benjamin Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym, a Izrael dokonuje ludobójstwa w Gazie – mówił w sejmie poseł Konfederacji WiN Grzegorz Płaczek.

Partia zaapelowała do społeczności międzynarodowej o zdecydowane działania na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, wstrzymania działań zbrojnych, uwolnienia zatrzymanych członków międzynarodowych misji pokojowych i zagwarantowania ochrony życia i zdrowia cywilów, niezależnie od ich wyznania i narodowości.