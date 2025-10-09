WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolitykaLudobójstwo w Strefie Gazy. Mocny projekt Konfederacji trafił do Sejmu. Jest apel...
TEMAT DNIAWiadomościPolityka

Ludobójstwo w Strefie Gazy. Mocny projekt Konfederacji trafił do Sejmu. Jest apel do Sikorskiego

-

Autor: KM
NCZAS.INFO | Bombardowanie Strefy Gazy. Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: PAP/EPA
NCZAS.INFO | Bombardowanie Strefy Gazy. Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: PAP/EPA
- Reklama -

Konfederacja Wolność i Niepodległość złożyła w Sejmie projekt uchwały potępiającej ludobójstwo w Strefie Gazy. Dokument wzywa do potępienia działań zbrojnych Izraela oraz ataków Hamasu, a także domaga się od ministra spraw zagranicznych pilnej interwencji w sprawie polskich obywateli poszkodowanych w konflikcie.

Sławomir Mentzen poinformował o inicjatywie w mediach społecznościowych, załączając skan dokumentu i apelując do posłów, by nie odwrócili wzroku od zbrodni dokonywanych przez Izrael. Projekt przewiduje potępienie zarówno ataków terrorystycznych Hamasu, jak i działań Izraela, które według autorów mają charakter ludobójstwa.

- Reklama -Precz z zielonym (nie)ładem

„Sejm RP wyraża głęboki żal z powodu śmierci dziesiątek tysięcy ofiar cywilnych na Bliskim Wschodzie. Sejm RP potępia zbrodnicze ataki terrorystyczne Hamasu, wymierzone w ludność cywilną Izraela. Sejm RP potępia zbrodnicze ataki i mające charakter ludobójstwa działania wobec ludności cywilnej prowadzone przez siły zbrojne Izraela w Strefie Gazy” – czytamy w treści uchwały.

W projekcie podkreślono, że żadne cele polityczne ani wojskowe nie usprawiedliwiają zabijania niewinnych ludzi, a ludobójstwo, mordowanie, ostrzeliwanie, głodzenie, porywanie, więzienie i torturowanie to działania sprzeczne z uniwersalnymi wartościami wynikającymi z chrześcijaństwa i prawa naturalnego.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Konfederacja domaga się także, by Sejm wyraził stanowczy sprzeciw wobec zatrzymania przez Izrael obywateli polskich uczestniczących w akcji na rzecz mieszkańców Strefy Gazy. W uchwale wskazano, że jest to złamanie prawa międzynarodowego. Projekt wzywa ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy nielegalnego zatrzymania polskich obywateli oraz śmierci polskiego pracownika humanitarnego Damiana Sobóla, zabitego 1 kwietnia 2024 roku w Strefie Gazy przez siły zbrojne Izraela.

Benjamin Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym, a Izrael dokonuje ludobójstwa w Gazie – mówił w sejmie poseł Konfederacji WiN Grzegorz Płaczek.

Partia zaapelowała do społeczności międzynarodowej o zdecydowane działania na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, wstrzymania działań zbrojnych, uwolnienia zatrzymanych członków międzynarodowych misji pokojowych i zagwarantowania ochrony życia i zdrowia cywilów, niezależnie od ich wyznania i narodowości.

Poprzedni artykuł
Tego się nie spodziewali. Wykupują pamiątki ze swastyką na potęgę
Następny artykuł
Czarnek chce przeprosin od Mentzena. „Dzisiaj mamy ewidentny problem”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU