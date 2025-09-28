„Jaszczur” z kolejnym wyrokiem. Kielecki sąd skazał Olszańskiego za „nawoływanie do nienawiści”

- Reklama -

Sąd Rejonowy w Kielcach skazał Wojciecha Olszańskiego „Jaszczura” na rok ograniczenia wolności, a jego współoskarżoną na grzywnę. Sprawa dotyczyła publicznego nawoływania do nienawiści i znieważania na tle narodowościowym.

Nieprawomocny wyrok zapadł we wtorek w Sądzie Rejonowym w Kielcach. Wojciech Olszański, znany jako „Jaszczur”, został skazany na rok ograniczenia wolności, polegający na wykonywaniu 32 godzin miesięcznie nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Współoskarżona Ewa Sz. ma zapłacić 4 tys. zł grzywny. Oboje mają także pokryć koszty procesu.

Proces dotyczył publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i etnicznych. Prokuratura zarzucała Olszańskiemu i Sz., że w jednym z internetowych programów rozpowszechniali treści „antysemickie” i „antyukraińskie”.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Gdy proces ruszył, na sali pojawiło się blisko 30 sympatyków oskarżonych. Z powodu ryzyka zakłócenia porządku sędzia Tomasz Piechota zdecydował o wyłączeniu jawności rozprawy. Decyzja wywołała protest, a zgromadzeni zaczęli głośno wykrzykiwać „Hańba!”. Wezwana została policja, dopiero interwencja trzech funkcjonariuszy doprowadziła do opuszczenia sali przez grupę.

To nie pierwszy taki wyrok. Przypomnijmy, że w lipcu Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok skazujący liderów ruchu Rodacy Kamraci, Wojciecha Olszańskiego i Marcina Osadowskiego, za przestępstwa dotyczące tzw. mowy nienawiści. Obaj otrzymali kary ograniczenia wolności i obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego. Wyrok jest prawomocny.

Wobec liderów ruchu toczy się także odrębne śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga. Wojciech Olszański usłyszał 78 zarzutów, a Marcin Osadowski – 64. Obejmują one m.in. pochwalanie przemocy z powodów politycznych, nawoływanie do popełnienia przestępstw, znieważanie grup ludności ze względu na narodowość i wyznanie oraz publiczne popieranie wojny napastniczej na Ukrainie.

Śledczy połączyli w jednym postępowaniu 12 spraw z całego kraju. Analizowanych jest ponad 1500 zdarzeń z lat 2015–2025 oraz 1700 nagrań wideo – w sumie ponad 3 tys. godzin materiału. Badane są również źródła finansowania środowiska kamratów, w tym darowizny i przychody z emisji internetowych.