WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatMuzycy zadedykowali Requiem ofiarom izraelskiego ludobójstwa w Strefie Gazy. Żydzi oburzeni
WiadomościŚwiat

Muzycy zadedykowali Requiem ofiarom izraelskiego ludobójstwa w Strefie Gazy. Żydzi oburzeni [VIDEO]

-

Autor: MMP
Żydzi podczas koncertu we Florencji
Żydzi podczas koncertu we Florencji. / Foto: screen X
- Reklama -

„Skandal” podczas koncertu w bazylice Św. Krzyża we Florencji. Muzycy ośmielili się bowiem zadedykować Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta ofiarom ludobójstwa w Strefie Gazy dokonywanego przez Izrael. Społeczność żydowska oburzona.

Do zdarzenia doszło we florenckiej bazylice św. Krzyża. O sprawie pisał także włoski dziennikarz Paolo Mossetti. W jego ocenie „narastają napięcia” między turystami z Izraela a włoską opinią publiczną, która jest w dużym stopniu pro-palestyńska. Jak podkreślił, widownia w bazylice św. Krzyża w większości przyjęła inicjatywę muzyków serdecznie. Wyjątek stanowili obywatele Izraela.

Z jego relacji wynika, że nazajutrz po koncercie w mediach powstały izraelskie i proizraelskie grupy. Ich uczestnicy twierdzili, że zostali „zaatakowani” i „wypędzeni” z kościoła w atmosferze „antysemickich” okrzyków.

Na zamieszczonym w sieci nagraniu widać, jak – po tym, gdy muzycy zadedykowali Requiem ofiarom ludobójstwa w Strefie Gazy – jedna z kobiet wstała i oświadczyła, że jest obywatelem Izraela. Towarzyszyło jej jeszcze kilka osób. Podniosła się wrzawa, słychać gwizdy, okrzyki i buczenie. Kobieta rzuciła jeszcze: „Wstydźcie się”.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Poprzedni artykuł
Rosyjskie drony miały uderzyć w Rzeszowie? Generał Kukuła odsłania kulisy
Następny artykuł
Setki skarg na Krzysztofa Stanowskiego. KRRiT zadecydowała

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU