Muzycy zadedykowali Requiem ofiarom izraelskiego ludobójstwa w Strefie Gazy. Żydzi oburzeni [VIDEO]

- Reklama -

„Skandal” podczas koncertu w bazylice Św. Krzyża we Florencji. Muzycy ośmielili się bowiem zadedykować Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta ofiarom ludobójstwa w Strefie Gazy dokonywanego przez Izrael. Społeczność żydowska oburzona.

Do zdarzenia doszło we florenckiej bazylice św. Krzyża. O sprawie pisał także włoski dziennikarz Paolo Mossetti. W jego ocenie „narastają napięcia” między turystami z Izraela a włoską opinią publiczną, która jest w dużym stopniu pro-palestyńska. Jak podkreślił, widownia w bazylice św. Krzyża w większości przyjęła inicjatywę muzyków serdecznie. Wyjątek stanowili obywatele Izraela.

Z jego relacji wynika, że nazajutrz po koncercie w mediach powstały izraelskie i proizraelskie grupy. Ich uczestnicy twierdzili, że zostali „zaatakowani” i „wypędzeni” z kościoła w atmosferze „antysemickich” okrzyków.

Na zamieszczonym w sieci nagraniu widać, jak – po tym, gdy muzycy zadedykowali Requiem ofiarom ludobójstwa w Strefie Gazy – jedna z kobiet wstała i oświadczyła, że jest obywatelem Izraela. Towarzyszyło jej jeszcze kilka osób. Podniosła się wrzawa, słychać gwizdy, okrzyki i buczenie. Kobieta rzuciła jeszcze: „Wstydźcie się”.

In Meloni’s Italy, tensions are brewing between Israeli tourists and the largely pro-Palestine public opinion. At the Basilica of Santa Croce in Florence, musicians dedicated their performance of Mozart’s Requiem to the victims in Gaza. While the audience reaction was heartfelt,… pic.twitter.com/qlgAviVzhS — Paolo Mossetti (@paolomossetti) September 14, 2025