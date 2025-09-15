Kilkadziesiąt tysięcy ludzi wyszło na ulice. „Jedna osoba przegra, ale wszyscy inni wygrają” [VIDEO]

- Reklama -

Dziesiątki tysięcy zwolenników głównego ugrupowania opozycyjnego w Turcji, Republikańskiej Partii Ludowej (CHP), protestowało w niedzielę w centrum Ankary przeciwko nadużyciom władzy przez rząd prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Opozycja twierdzi, że władze wykorzystują system wymiaru sprawiedliwości.

Sąd ma w poniedziałek podjąć decyzje o ewentualnym unieważnieniu kongresu CHP z 2023 roku. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że ten werdykt może spowodować zmiany w partii, wpłynąć na rynki finansowe i datę wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Turcji zaplanowanych na 2028 r. Sąd może także przełożyć decyzje w tej sprawie.

Na niedzielnym wiecu lider CHP Ozgur Ozel ocenił, że rząd próbuje zachować władzę poprzez podważanie norm demokratycznych i stłumić sprzeciw wyrażony w zwycięstwach opozycji w lokalnych wyborach w ubiegłym roku.

W marcu br. zatrzymano, a następnie aresztowano na czas śledztwa Ekrema Imamoglu – polityka uważanego za głównego politycznego rywala prezydenta Erdogana. Imamoglu został następnie wybrany przez CHP na jej kandydata w wyborach prezydenckich.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

W liście przesłanym przez Imamoglu z więzienia i odczytanym na wiecu, opozycjonista ostrzegł, że rząd stara się z góry ustalić wynik nadchodzących wyborów marginalizując oponentów. Oskarżył także rząd o podważanie demokracji poprzez wytaczanie umotywowanych politycznie procesów opozycjonistom.

„Era »ja« w tym kraju się skończy i epoka »my« się rozpocznie. Jedna osoba przegra, ale wszyscy inni wygrają” – napisał Imamoglu mając zapewne na myśli prezydenta Erdogana.

Opozycjonista został w marcu usunięty przez rząd z funkcji burmistrza Stambułu.