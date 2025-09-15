WIDEO
Kaczyński znów uderza w Konfederację. „Zerwali maski”

Autor: KM
Jarosław Kaczyński. Foto: PAP
Gdyby zrealizować to, co w znacznej części głosi Konfederacja, to Polska natychmiast by się rozpadła; dlatego tu naszego sojusznika nie ma – kreśli narrację Jarosław Kaczyński. Według prezesa PiS politycy Konfederacji „zerwali maski” i „mówią, że są gotowi zawrzeć sojusz z PO”.

Prezes PiS zwracał uwagę podczas spotkania z sympatykami w Krakowie (woj. małopolskie), że w tym trudnym czasie, w którym się teraz – według niego – wszyscy znajdujemy chodzi o to, „żebyśmy sobie dali radę”.

Możecie zapytać: dobrze, ale jak sobie dać radę, skoro mamy taki rząd? Otóż ja państwu odpowiem tak: przy takim rządzie, to my sobie nie damy rady. Trzeba zrobić wszystko, żeby ten rząd zmienić – mówił Kaczyński.

Prezes PiS zaznaczył, że niektórym mogło się wydawać, że już teraz tylko trzeba czekać, bo – jak mówił – „wiadomo będzie koalicja nasza z Konfederacją i będziemy rządzić, co prawda w koalicji, ale jednak będziemy rządzić”.

Nie, proszę państwa. Po pierwsze dlatego, że jak nie będziemy robić nic, nie będziemy się angażować w różne przedsięwzięcia, to wtedy nic z tego nie wyjdzie – stwierdził prezes PiS.

Jak mówił, „to nie jest tak, że dzisiaj jakaś miażdżąca większość popierała naszą stronę”. – Wybory były pół na pół. Mimo tego wszystkiego co, się w Polsce wyprawiało. W tej chwili sondaże są coraz lepsze, ale, mimo wszystko, to nie jest jakaś taka bardzo wyraźna przewaga – ocenił Kaczyński.

Z drugiej strony, jak mówił, „trzeba dzisiaj się zorientować po takich oczywistych objawach, że Konfederacja, po pierwsze, w znacznej swojej części, to znaczy tej Nowej Nadziei, mówię tutaj też i o Sławomirze Mentzenie, głosi coś takiego, o czym przed chwilą mówiłem, to znaczy właśnie taką Polskę, która by się natychmiast rozpadła, gdyby próbować to zrealizować”.

Kaczyński populistycznie rzucił hasełkami o konfederackich o pomysłach płatnej służby zdrowia, płatnej oświaty i „totalnej” prywatyzacji. To oczywiście demagogia i karykaturalne spłycenie tematu. Kaczyński zgrabnie pomija na przykład to, że oddanie pieniędzy w ręce rodziców w formie bonu oświatowego to nie to samo, co płatna oświata.

Wobec tego, proszę państwa: tu sojusznika nie ma. Oni przy tym mówią wyraźnie, że oni są gotowi zawrzeć sojusz z Platformą Obywatelską. Czy ktoś, szanowni państwo, na tej sali uważa, że z Platformą Obywatelską, z obywatelem Donaldem Tuskiem można działać na korzyść Polski? – pytał Kaczyński, na co zebrani na spotkaniu odparli, że „nie”. – No, dobrze, że głośno – skomentował prezes PiS.

Jeżeli chodzi o przywódcę narodowców Krzysztofa Bosaka, to on jest tutaj bardziej umiarkowany, ale też, niestety, mówi o tym, że oni są gotowi zawierać sojusz także z Platformą Obywatelską. Czyli też trzeba go zapytać – czy chce działać dla Polski, czy dla własnej kariery i dla własnych interesów? Bo to jest zasadnicza sprawa po, co działa polityk – zakończył Kaczyński.

Zdaniem prezesa PiS politycy Konfederacji „zerwali maski” i „pokazali, jacy są naprawdę”.

Prawicowa awantura nabiera tempa. Atakowany Mentzen odgryza się PiS-owi [VIDEO]

 

Źródło:PAP/nczas.info
