Lewacki sabotaż? Pożar w miejscu Zjazdu Tysiąclecia, wydarzenia pod patronatem Grzegorz Brauna

- Reklama -

W nocy z 12 na 13 września 2025 roku w Skaryszewie niedaleko Radomia wybuchł pożar w obiekcie Villa Cyganeria przy ul. Piaseckiej 11. To właśnie tam zaplanowano organizację Zjazdu Tysiąclecia – wydarzenia kulturalno-społecznego pod honorowym patronatem europosła Grzegorza Brauna, lidera Konfederacji Korony Polskiej.

Pożar zniszczył część hotelową budynku, w tym recepcję, ale kluczowa sala koncertowa, gdzie miał odbyć się główny program, pozostała nienaruszona. Akcję gaśniczą prowadziło kilkanaście jednostek straży pożarnej, w tym OSP Skaryszew i OSP Makowiec. Nie ma poszkodowanych.

Zjazd Tysiąclecia, zaplanowany na 18 października 2025 roku, ma na celu upamiętnienie tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego w Gnieźnie w 1025 roku, co jest początkiem Królestwa Polskiego. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Osuchowa oraz Instytut Wiedzy Społecznej im. Krzysztofa Karonia.

W programie przewidziano koncert Orkiestry Symfonicznej Marcina Wernera z udziałem wybitnego tenora Bogusława Morki. Dodatkowo odbędą się targi wartościowej książki prawicowej, wielka debata historyczna o tysiącletniej historii Polski oraz emisja reportażu o społecznych obchodach rocznicy.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Rejestracja uczestników rozpoczyna się o godz. 10:00, a główne atrakcje startują o 11:00. Bilety są już dostępne na stronie tysiacleciekoronacji.pl, a liczba miejsc jest ograniczona.

Grzegorz Braun promuje Zjazd jako „kontrofensywę kulturalną” i „powrót polskich elit”. W swoich apelach na platformie X podkreśla: „Czy Polska znowu może być wielka? Kto ma tego dokonać? Kto jak nie my i nie Grzegorz Braun? Czas na powrót polskich elit”. Polityk apeluje również o wsparcie finansowe wydarzenia poprzez zrzutkę.

Powrót polskich elit! Zapraszam i wzywam na Zjazd Tysiąclecia❗️ 🇵🇱 W 2025 roku obchodzimy Tysiąclecie Korony Królestwa Polski. To właśnie wtedy zdobywca Kijowa Bolesław Chrobry stanął na równi z pozostałymi monarchami europejskimi. I komu to przeszkadzało? Czy Polska znowu może… pic.twitter.com/XJQ8DZ42Ew — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) July 30, 2025

W ostatnich tygodniach ruszyła sprzedaż biletów, a organizatorzy podkreślają determinację mimo przeszkód.

Początkowo Zjazd planowano go na 5 października w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Jednak w sierpniu 2025 roku publiczny nadawca zerwał rozmowy z organizatorami po ujawnieniu przez portal OKO.press powiązań z Grzegorzem Braunem. Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher oświadczył: „Nie ma na naszych antenach i w naszych studiach miejsca dla ludzi, którzy łamią prawo, sieją nienawiść, wygłaszają poglądy rasistowskie czy antysemickie, negując przy tym prawdę historyczną”. Wycofały się też Orkiestra Sinfonia Viva i dyrygent Tomasz Radziwonowicz, co organizatorzy nazwali „cenzurą” i „okupacją Polski”.

W odpowiedzi Konfederacja Korony Polskiej zorganizowała pikietę pod Polskim Radiem 8 sierpnia 2025 roku, protestując przeciwko blokadzie wolności słowa. Po tych perturbacjach termin przesunięto na 18 października, a miejsce zmieniono na Villę Cyganerię we wrześniu 2025 roku. Organizatorzy zebrali fundusze poprzez crowdfunding i sprzedaż biletów, podkreślając, że wydarzenie nie ma charakteru politycznego, lecz kulturalno-historyczny.

Podejrzenia o podpalenie

Pożar wybuchł zaledwie kilka dni po publicznym ogłoszeniu nowej lokalizacji, co wzbudziło podejrzenia wśród organizatorów. Swoje obawy wyraził sam Grzegorz Braun, sugerując w mediach społecznościowych, że to kolejny atak na patriotyczne inicjatywy.

Prokuratura i straż pożarna nie wydały jeszcze oficjalnego komunikatu w sprawie przyczyn pożaru. Lokalne służby prowadzą dochodzenie. Właściciel Villi Cyganeria zapewnił, że obiekt zostanie szybko naprawiony, a sala koncertowa jest gotowa na wydarzenie. Organizatorzy potwierdzają, że Zjazd odbędzie się zgodnie z planem, bez zmian w programie.

Całą ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest walka o przestrzeń publiczną dla prawicy. Lewacy na nas donoszą, wyrzucają nas z sal, a może nawet sabotują fizycznie nasze wydarzenia. Czas z tym skończyć, dlatego zachęcamy Państwa do wsparcia naszej zbiórki. Nieuczciwie grających lewaków trzeba postawić przed sądem. Pierwsze pozwy już wysłane. Dzisiaj ostatni dzień zbiórki.