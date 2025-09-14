WIDEO
„Arktyczna rzeka” nad Polską. Przygotujcie koce i włączcie kaloryfery. Zacznie się już w tym tygodniu

Autor: Redakcja NCzas
zimno
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixabay
Chociaż jeszcze w pierwszej połowie września mogliśmy się cieszyć w Polsce iście letnią pogodą, to już na przełomie astronomicznego lata i zimy sytuacja ma się zmienić. Wszystko za sprawą „arktycznej rzeki”, która zaatakuje nasz kraj z północnego-wschodu.

Chociaż jeszcze w sobotę temperatura w większości Polski przekraczała 20 st. Celsjusza, to w kolejnych dniach nie będzie tak kolorowo. Pogoda zrobi się bowiem kapryśna i czekają nas wahania temperatury, opady deszczu i silne porywy wiatru.

W niedzielę padać ma w całym kraju, a średnia temperatura wyniesie od 16 st. C. na południowym zachodzie, do 23-24 st. C na wschodniej ścianie. W kolejnych dniach czeka nas pogoda w kratkę.

„Podczas opadów termometry pokazywać będą jedynie około 15 stopni, jednak przy dłuższych chwilach ze słońcem będzie się ogrzewać nawet powyżej 20 stopni” – podaje serwis Twoja Pogoda.

Prawdziwej zmiany w pogodzie należy się spodziewać jednak dopiero w przyszły weekend. Nad nasz kraj nadciągnie wyż baryczny, co sprawi, że od 21 września przez kilka dni termometry będą pokazywać w ciągu dnia zaledwie od 10 do 15 st. C.

Jeszcze gorzej będzie nocą i o poranku, kiedy to temperatura może spadać nawet poniżej 5 st. C. „W wielu regionach pojawią się pierwsze w tym sezonie przymrozki, zarówno na wysokości 2 metrów, jak i przy samym gruncie” – podaje Twoja Pogoda.

Jak wynika z długoterminowej prognozy pogody ochłodzenie nie potrwa długo i już 24 września zacznie się ocieplać. Końcówka miesiąca zapowiada się za to naprawdę ładnie, z termometrami pokazującymi ponad 20 st. C.

