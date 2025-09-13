Rosyjskie Iskandery kilka kilometrów od polskiej granicy?! Niepokojące nagranie w sieci [VIDEO]

- Reklama -

W sieci pojawiło się nagranie sugerujące, że rosyjskie Iskandery zostały umieszczone na autostradzie w obwodzie Królewieckim, zaledwie kilka kilometrów od granicy z Polską. Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia.

W piątek na Białorusi rozpoczęły się rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad-25. Bierze w nich udział kilkanaście tysięcy żołnierzy. Oprócz wojskowych z Rosji i Białorusi, pojawili się także przedstawiciele niektórych państw afrykańskich.

Ćwiczenia odbywają się na poligonach na Białorusi i w Rosji oraz na Morzu Bałtyckim i Morzu Barentsa. Rosyjskie Ministerstwo Obrony utrzymuje, że celem ćwiczeń jest „rozwój zdolności dowódców i sztabów, a także poziomu współpracy pomiędzy zgrupowaniami wojsk”.

Z kolei białoruski resort obrony twierdzi, że założeniem ćwiczeń jest sprawdzenie gotowości białoruskich i rosyjskich wojsk w ramach zabezpieczenia zdolności Państwa Związkowego Rosji i Białorusi do odparcia możliwej agresji.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w czwartek, że ćwiczenia nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu. Mają odbywać się na poligonach oddalonych od granic krajów NATO, tak, aby nie powodować wzrostu napięcia w relacjach z Polską i krajami bałtyckimi.

Tymczasem portal „NEXTA”, powołując się na Clash Report, donosi, jakoby w obwodzie Królewieckim – zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy – pojawiły się rosyjskie Iskandery.

„Rosyjskie siły zbrojne rozmieściły podobno system rakietowy Iskander na autostradzie w obwodzie kaliningradzkim, w pobliżu granicy z Polską” – czytamy na profilu Clash Report”.

⚡️⚡️Russians rolled out an “Iskander” just a few kilometers from Poland The missile system appeared right on a highway in the Kaliningrad region, reports Clash Report. pic.twitter.com/SGimV8RSru — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2025

Iskandery w Królewcu

Rosyjskie Iskandery są obecne w obwodzie Królewieckim już od blisko dekady. O tym, że wyrzutnie rakiet balistycznych Iskander zostały rozmieszczone na północ od naszego kraju rosyjskie ministerstwo obrony narodowej informowało już w 2016 r.

– Te pociski są skierowane głównie przeciwko obiektom obrony przeciwrakietowej, które zakłócają równowagę, a które zostaną wprowadzone w niedalekiej przyszłości – mówił wówczas szef Komitetu obrony Dumy Państwowego Rosji Władimir Szamanow.

Jak wskazywał wówczas portal defence24.pl rosyjskie Iskandery zagrażają nie tylko „bazom lotniczym w całej Polsce, na Litwie, Łotwie i Estonii oraz na wschodzie Niemiec i niemal całym terytorium Czech i Słowacji”, ale także siłom NATO w Europie Środkowej.

„Zasięg rakiet balistycznych systemu Iskander według najnowszych danych oceniany jest na 500-700 km, oprócz tego może on wykorzystywać pociski manewrujące, zdolne do rażenia na odległość nawet 2 tys. km” – podkreślono na portalu.