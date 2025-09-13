Foltyn: Koalicja Konfederacji z PiS to fikcja i mrzonka. Kaczyński to marksista

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydowanie odrzucił możliwość koalicji z Konfederacją. Do słów kaczyńskiego odniósł się poseł Konfederacji z Nowej Nadziei Bronisław Foltyn.
W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że nie widzi możliwości koalicji z politykiem Konfederacji Sławomirem Mentzenem, chyba, że nastąpiłby „cud” w postaci zupełnej zmiany jego poglądów.
– Wiązanie przez niektórych nas (PiS) z nimi (Konfederacja) jest kompletnym nieporozumieniem. My jesteśmy po przeciwnych stronach barykady, my (PiS) jesteśmy partią solidarności społecznej, wspólnoty narodowej, a oni, gdyby przeprowadzili swój program, to by po prostu polskie społeczeństwo i polskie państwo wyleciało w powietrze – mówił Kaczyński o Konfederacji.
Na słowa Kaczyńskiego odpowiedział poseł konfederacji Bronisław Foltyn.
– Od lat tłumaczę, że koalicja Konfederacji z PiS to fikcja, mrzonka i kompletna nieznajomość programów gospodarczych obu partii – napisał Foltyn na portalu X.
– Kaczyński to marksista. W PiS znalazłoby się może kilka osób, które rozumieją wolny rynek. Reszta to socjaliści, praktycznie niczym nie różniący się od tego co proponuje Zandberg i Partia Razem.
– W pełni podpisuję się pod słowami Kaczyńskiego, że „wiązanie nas z nimi jest kompletnym nieporozumieniem. My jesteśmy po przeciwnych stronach barykady”. Kaczyński i PiS prędzej dogadają się z PO, niż wycofają z marksistowskich bredni gospodarczych, które głoszą – stwierdził poseł Konfederacji.
– Jedyną szansą na jakiekolwiek porozumienie byłoby możliwe dopiero po wysłaniu Kaczyńskiego na emeryturę i dopuszczenie do władzy w PiS ludzi z młodego pokolenia, którzy nie są, aż tak bardzo przesiąknięci marksizmem – podsumował Bronisław Foltyn.
