Foltyn: Koalicja Konfederacji z PiS to fikcja i mrzonka. Kaczyński to marksista

- Reklama -

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydowanie odrzucił możliwość koalicji z Konfederacją. Do słów kaczyńskiego odniósł się poseł Konfederacji z Nowej Nadziei Bronisław Foltyn.

W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że nie widzi możliwości koalicji z politykiem Konfederacji Sławomirem Mentzenem, chyba, że nastąpiłby „cud” w postaci zupełnej zmiany jego poglądów.

– Wiązanie przez niektórych nas (PiS) z nimi (Konfederacja) jest kompletnym nieporozumieniem. My jesteśmy po przeciwnych stronach barykady, my (PiS) jesteśmy partią solidarności społecznej, wspólnoty narodowej, a oni, gdyby przeprowadzili swój program, to by po prostu polskie społeczeństwo i polskie państwo wyleciało w powietrze – mówił Kaczyński o Konfederacji.

Na słowa Kaczyńskiego odpowiedział poseł konfederacji Bronisław Foltyn.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

– Od lat tłumaczę, że koalicja Konfederacji z PiS to fikcja, mrzonka i kompletna nieznajomość programów gospodarczych obu partii – napisał Foltyn na portalu X.

– Kaczyński to marksista. W PiS znalazłoby się może kilka osób, które rozumieją wolny rynek. Reszta to socjaliści, praktycznie niczym nie różniący się od tego co proponuje Zandberg i Partia Razem.

– W pełni podpisuję się pod słowami Kaczyńskiego, że „wiązanie nas z nimi jest kompletnym nieporozumieniem. My jesteśmy po przeciwnych stronach barykady”. Kaczyński i PiS prędzej dogadają się z PO, niż wycofają z marksistowskich bredni gospodarczych, które głoszą – stwierdził poseł Konfederacji.

– Jedyną szansą na jakiekolwiek porozumienie byłoby możliwe dopiero po wysłaniu Kaczyńskiego na emeryturę i dopuszczenie do władzy w PiS ludzi z młodego pokolenia, którzy nie są, aż tak bardzo przesiąknięci marksizmem – podsumował Bronisław Foltyn.