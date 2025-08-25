Nawrocki przymila się Ukrainie. Taki list wysłał do Zełenskiego

- Reklama -

Prezydent Karol Nawrocki z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy napisał list do prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego. „Mam zaszczyt w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz własnym przekazać Panu osobiście, a także wszystkim obywatelom Ukrainy moje najszczersze gratulacje i najlepsze życzenia” – czytamy w nim.

Treść listu opublikował w niedzielę wieczorem Wołodymyr Zełeński w mediach społecznościowych.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił w nim, że dzień 24 sierpnia jest dla Ukrainy „nie tylko symbolem uzyskania wolności i suwerenności w 1991 roku, ale także symbolem niezłomnej odwagi i determinacji narodu ukraińskiego, który w tych trudnych czasach staje w obronie swojej niepodległości przed brutalną agresją ze strony Federacji Rosyjskiej”.

Nawrocki zaznaczył, że walka Ukrainy to nie tylko walka o własne granice i prawo do samoistnienia, lecz także „heroiczny wkład w obronę wartości, które są fundamentem europejskiej cywilizacji – wolności, demokracji oraz poszanowania godności każdego człowieka”.

„Polska, jako bliski sąsiad i sojusznik Ukrainy, stoi u boku Waszego Narodu w tym trudnym czasie. Wspieramy Waszą niezłomność, wytrwałość i odwagę, które są świadectwem siły ducha i głębokiego patriotyzmu. Wierzymy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi oraz solidarności międzynarodowej uda się przywrócić pokój i bezpieczeństwo” – napisał prezydent do Wołodymyra Zełeńskiego.

Przypomniał też, że Dzień Niepodległości Ukrainy to „ważne memento dla Polski oraz wszystkich krajów naszego regionu”.

„Niepodległość nie jest dana nam raz na zawsze, jest wartością bezcenną, ale trzeba ją pielęgnować i bronić, zwłaszcza wobec tych, którzy pragną ją zniszczyć” – zauważył prezydent III RP w liście.

W odpowiedzi prezydent Ukrainy podziękował za gratulacje.

„Polska jest naszym niezawodnym sojusznikiem i partnerem strategicznym, który wykazał się najwyższą solidarnością w najtrudniejszych dla Ukrainy czasach, w walce z agresją Rosji na pełną skalę. Zawsze łączyło nas wspólne dążenie do wolności, niepodległości i godnej europejskiej przyszłości dla naszych narodów” – wskazał przywódca Ukrainy.