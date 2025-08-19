WIDEO
Nożownik zaatakował w sklepie w Warszawie. Trwa obława, narodowość nieznana
WiadomościPolska

Nożownik zaatakował w sklepie w Warszawie. Trwa obława, narodowość nieznana

-

Autor: DC
policja
Policja. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP
W Warszawie na Bielanach doszło do ataku na ochroniarza jednego ze sklepów. Agresor ranił go nożem. Obecnie trwa obława za napastnikiem.

Niezidentyfikowany mężczyzna próbował ukraść kilka rzeczy ze sklepu przy ul. Przy Agorze na warszawskich Bielanach.

Podejrzane zachowanie zauważył ochroniarz. Podjął interwencję i doszło do szarpaniny.

Złodziej wyciągnął nóż. Ranił nim ochroniarza broniącego sklepu.

Do ochroniarza wezwano pogotowie. Jest pod opieką lekarzy, cios nie wywołał poważnych obrażeń.

Obecnie policja prowadzi poszukiwania napastnika. Poszukiwany jest mężczyzną nieokreślonej narodowości.

Źródło:rmf24.pl / nczas.info
