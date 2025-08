- Reklama -

Islamista zaatakował nożem dwóch funkcjonariuszy Gardy w Dublinie. Choć to potomek imigrantów i krzyczał „Allah akbar”, służby „nie wiedzą”, co było motywem ataku.

„Dublin, Irlanda. Zdarzenie miało miejsce we wtorek. 23-letni Abdullah Khan atakuje jednego z policjantów od tyłu. Dźgając go nożem w tułów, krzyczy 'Allahu akbar’, ostrze nie przebija kamizelki, ale na ramieniu pojawiają się głębsze cięcia” – napisał na X profil Służby w akcji.

Policjanci walczyli za pomocą gazu i pałek.

„Funkcjonariusze Gardy nie posiadają broni” – wyjaśnił administrator.

„Dwie kobiety próbują pomóc Abdullahowi gdy policjanci pałkami chcą zmusić go do odrzucenia noża. Ostatecznie został obezwładniony, policjant z niegroźnymi ranami został zabrany do szpitala na badania” – czytamy dalej.

„Teraz najlepsze, mimo tego, że Abdullah w trakcie ataku krzyczał 'Allahu Akbar’ Irlandzkie media powołując się na policyjne komunikaty, rozpisują się, że MOTYW ATAKU JEST NIEJASNY” – podkreślono.

Powodem jest najpewniej nieudolna próba uniknięcia „podsycania nastrojów antyimigranckich, które ostatnio w Iralndii są dość mocne”. Jak wiadomo, ukrywanie takich informacji znacząco wpływa na społeczeństwo faktycznie podsycając antyimigranckie nastroje.

„Jednym z głównych celów śledztwa będzie między innymi ustalenia, skąd on wziął nóż, bo noszenie go w miejscach publicznych jest zakazane. Policjanci za pomocą mediów takich jak np. The Irish Times, informują, że w internecie pojawiło się wiele spekulacji na temat zdarzenia i apelują, żeby informacje czerpać jedynie ze sprawdzonych źródeł, bo atakujący był obywatelem Irlandii” – czytamy.

„Media prawicowe piszą, że agresor był dzieckiem rodziny imigranckiej, urodził się i wychował w Irlandii – zaznaczono.

Dublin, Irlanda. Zdarzenie miało miejsce we wtorek. 23-letni Abdullah Khan atakuje jednego z policjantów od tyłu. Dźgając go nożem w tułów, krzyczy „Allahu akbar”, ostrze nie przebija kamizelki, ale na ramieniu pojawiają się głębsze cięcia. Policjanci walczą z nim za pomocą gazu… pic.twitter.com/YBTGRAUTfg — Służby w akcji (@Sluzby_w_akcji) August 1, 2025

Na stronie publicznego nadawcy RTE czytamy, że napastnik to „obywatel Irlandii urodzony w Irlandii”. Warto przy tym przypomnieć, że szczur urodzony w stajni nie staje się koniem, lecz pozostaje szczurem i tak samo obcokrajowiec, rodząc się w jakimś kraju i otrzymując obywatelstwo, nie staje się realnie członkiem danego narodu.

– Mamy ludzi, którzy mają własne interesy i próbują wykorzystać takie incydenty do zaognienia sytuacji dla własnych celów. Po tym incydencie w internecie bardzo szybko pojawiły się bardzo nieprawdziwe i dezinformujące informacje – mówił w programie „Morning Ireland” w stacji RTÉ zastępca komisarza ds. policji w regionie metropolitalnym Dublina Paul Cleary.

– Oprócz zebrania dowodów, które pozwolą postawić sprawcę przed sądem, kluczowe jest również zrozumienie motywów ataku – przekonywał, ignorując najwyraźniej motyw islamskiego terroryzmu.

Podejrzany nie był przedtem znany Gardzie. Śledztwo jest w toku.