Rząd powołuje specjalną komisję ds. zaćmienia słońca

Rząd w Hiszpanii przyjął na wtorkowym posiedzeniu wniosek o utworzeniu specjalnej międzyresortowej komisji, która ma „zagwarantować bezpieczeństwo” podczas całkowitych i częściowych zaćmień słońca, które będą miały miejsce w 2026, 2027 i 2028 r.

Koordynacja prac ma objąć aż 14 ministerstw – wynika z komunikatu opublikowanego we wtorek przez hiszpańskie ministerstwo nauki. Do zadań komisji będzie należało m.in. „zagwarantowanie bezpieczeństwa publicznego podczas zaćmień”, w tym spodziewanego przemieszczania się setek tysięcy osób do miejsc, z których zjawiska astronomiczne będą najlepiej widoczne.

W kolejnych latach w Hiszpanii będzie można zaobserwować „tercet zaćmień”, czyli dwa całkowite zaćmienia Słońca (12 sierpnia 2026 r. i 2 sierpnia 2027 r.) oraz częściowe zaćmienie (26 stycznia 2028 r.). Resort nauki określa to jako „niezwykłe zjawisko astronomiczne”, które przyciągnie zainteresowanie społeczeństwa, turystów i świata naukowego.

„Od 1905 r. na Półwyspie Iberyjskim nie widziano całkowitego zaćmienia Słońca, a Hiszpania będzie w tym przypadku jedynym zamieszkałym terytorium, na którym będzie można je obserwować” – podkreślił resort nauki, pisząc o przyszłorocznym całkowitym zaćmieniu.

W Polsce całkowite zaćmienia słońca w 2026 i 2027 roku będą widoczne jedynie jako zaćmienia częściowe.