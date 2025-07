Przesłuchanie Hołowni ws. zamachu stanu. Prokuratura jest bardzo zainteresowana tym, co marszałek Sejmu ma do powiedzenia

- Reklama -

W najbliższych dniach lub tygodniach planowane jest przesłuchanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni w charakterze świadka ws. jego słów o „zamachu stanu” – przekazał w poniedziałek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Termin przesłuchania jest uzależniony od dyspozycyjności marszałka.

W ub. piątek w Polsat News marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że wielokrotnie sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na Prezydenta RP i dokonał w ten sposób „zamachu stanu”. Pytany, kto składał mu te propozycje, mówił o ludziach, którym „nie podobał się wynik wyborów prezydenckich”.

W poniedziałek rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba powiedział PAP, że na tym etapie wypowiedź Hołowni wymaga przesłuchania go w charakterze zawiadamiającego świadka. – Będzie ono na pewno przeprowadzone w ciągu najbliższych dni lub tygodni. Wszystko jest uzależnione od możliwości czasowych – nie chcemy w żaden sposób blokować prac Sejmu czy prac marszałka – dodał prok. Skiba.

– Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, co marszałek Sejmu ma do przekazania w zakresie podżegania do ewentualnej zbrodni zamachu stanu – zaznaczył. Według niego prokuratura jest przygotowana na „bardzo długie, wyczerpujące przesłuchanie w tym zakresie”.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

Prok. Skiba potwierdził, że wniosek do prokuratury w sprawie słów marszałka skierował mec. Bartosz Lewandowski – będący pełnomocnikiem Krajowej Rady Sądownictwa w ramach postępowania dot. „zamachu stanu” zainicjowanego zawiadomieniem prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Mec. Lewandowski na Platformie X poinformował, że jego wniosek ws. słów Hołowni został złożony właśnie w ramach tego postępowania.

Jak powiedział prok. Skiba, prokuratura uznała jednak, że ten wątek „musi zostać rozpoznany jak najszybciej, w ramach ewentualnego przesłuchania” marszałka Sejmu. – Na tym etapie, w tym zakresie, chcemy ustalić, jakie są okoliczności tego wniosku – podkreślił Skiba.

Dodał, że dalsze losy tej sprawy będą zależne od zeznań marszałka. Po nich prokuratura zadecyduje, czy w tym zakresie będzie prowadzone odrębne postępowanie, czy też zeznania Hołowni zostaną dołączone do już prowadzonego postępowania dot. podejrzenia popełnienia „zamachu stanu”.

Zawiadomienie Święczkowskiego dotyczyło podejrzenia popełnienia przestępstwa zamachu stanu m.in. przez: premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministrów, czy szefa Rządowego Centrum Legislacyjnego. Według prezesa TK, przestępstwo polegało na tym, że od 13 grudnia 2023 r. osoby te działają „w zorganizowanej grupie przestępczej”, mając na celu „zmianę konstytucyjnego ustroju RP oraz działając w celu osiągnięcia lub zaprzestania działalności TK oraz innych organów konstytucyjnych, w tym Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego”. Postępowanie zostało pierwotnie, na początku tego roku, zainicjowane przez zastępcę Prokuratora Generalnego Michała Ostrowskiego, do którego zawiadomienie skierował Święczkowski.

„Wierni żołnierze Zbigniewa Ziobry, czyli Bogdan Święczkowski oraz pan Michał Ostrowski, realizują bardzo konkretne polityczne zadania” – komentował w lutym tę sprawę ówczesny Prokurator Generalny Adam Bodnar. W połowie lutego Bodnar zawiesił w czynnościach prok. Ostrowskiego na sześć miesięcy. Bodnar podkreślał, że „nie ma zgody na łamanie podstawowych zasad funkcjonowania prokuratury”. Kwestię wszczęcia i prowadzenia przez prok. Ostrowskiego śledztwa bez rejestracji w systemie ewidencyjnym prokuratury ws. możliwości „popełnienia przestępstwa zamachu stanu” zaczął badać ministerialny rzecznik dyscyplinarny „ad hoc”.

Śledztwo przejęła warszawska prokuratura okręgowa.

Prok. Skiba nie wykluczył w rozmowie z PAP, że marszałek Sejmu będzie jeszcze w innym terminie wezwany do prokuratury w ramach jednego z wątków postępowania dotyczącego „zamachu stanu”.