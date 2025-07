Bosak w kancelarii prezydenta Nawrockiego? Tak sugeruje Wirtualna Polska. Polityk Konfederacji odpowiada

- Reklama -

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) powiedział w piątek, że nie dostał propozycji wejścia do Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Jest to nieprawda, żeby mi to zaproponowano albo żebym rozważał rezygnację z pracy sejmowej – podkreślił.

Wirtualna Polska podawała ostatnio, że toczą się rozmowy, by w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego znalazł się polityk wskazany przez Konfederację. Według portalu wśród kandydatów przymierzany był m.in. wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Bosak pytany w piątek w radiu RMF FM o te doniesienia, zaprzeczył. „Widziałem, że wczoraj któryś z portali, chyba Wirtualna Polska, podał taką informację. Jest to nieprawda żeby mi to zaproponowano albo żebym rozważał rezygnację z pracy sejmowej” – zapewnił polityk Konfederacji.

Dopytywany, czy może komuś innemu z Konfederacji złożono taką ofertę, Bosak powiedział, że „jeżeli prezydent elekt będzie chciał złożyć komuś propozycję, to oczywiście ma takie prawo”.

Na pytanie, czy Konfederacja będzie otwarta na taką współpracę polityk odparł: „Myślę, że każdy kto ma wiedzę, doświadczenie państwowe powinien być gotów doradzać osobom na najwyższych funkcjach państwowych, w szczególności prezydentowi”. „To ogromny zaszczyt dla każdego. Każdy z nas powinien mieć ambicje wpływu i na politykę w państwie, i na legislację w dobrym kierunku” – ocenił Bosak.

Na początku czerwca prezydent elekt Karol Nawrocki przekazał, że szefem jego gabinetu zostanie dotychczasowy szef jego sztabu wyborczego Paweł Szefernaker (PiS), jego zastępcą dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dębowski, a rzecznikiem Kancelarii Prezydenta dr Rafał Leśkiewicz, z którym Nawrocki współpracował w IPN.

Z kolei w czwartek Nawrocki poinformował, że szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego zostanie prof. Sławomir Cenckiewicz, a jego zastępcami – generałowie: Andrzej Kowalski i Mirosław Bryś.