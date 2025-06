Kongres Ruchu Narodowego. Bosak jednogłośnie wybrany prezesem. „My się z tym nie możemy pogodzić, że nasz naród jest skonfliktowany” [FOTO/VIDEO]

- Reklama -

Chcemy państwa narodowego, czyli państwa, które swoim rozmiarem i swoimi funkcjami odpowiada jednemu narodowi – powiedział w sobotę w Kaliszu (Wielkopolskie) prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak. W trakcie kongresu wyborczego Bosak został jednogłośnie wybrany na tę funkcję.

Jako sukces ostatnich tygodni Krzysztof Bosak wymienił wybór na prezydenta kraju Karola Nawrockiego. Stwierdził, że jest to człowiek, „który nie jest naszym wrogiem, ale sprzyja idei narodowej”.

„My jesteśmy partią, z którą trzeba się liczyć. Ruch Narodowy jest notowany jako partia, która ma ogromny potencjał wzrostu. My mamy swój własny zasób kadrowy i zdolność do jego rozwijania. Będziemy tę kadrę rozwijali i będziemy robić to dzięki wam” – powiedział Bosak do delegatów.

Zaznaczył, że Ruch Narodowy jest podmiotem, który musi dawać Polakom propozycje i rozwiązania.

„My będziemy myśleć o interesie narodowym w każdym istotnym aspekcie dobra naszego narodu. Chcemy też państwa narodowego. Jest to państwo, które swoim rozmiarem i swoimi funkcjami odpowiada jednemu narodowi. W przypadku Polaków to naród polski” – powiedział.

Fragment mojego wystąpienia na Kongresie Ruchu Narodowego: Główną osią naszego myślenia politycznego jest państwo narodowe, państwo polskie. Państwo, o które walczyły poprzednie pokolenia. Możemy myśleć o rozmaitych projektach ponadnarodowych i nawet je współtworzyć, ale tylko… pic.twitter.com/rnfcKBj0d5 — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) June 14, 2025

Zauważył, że o projektach ponadnarodowych „można podyskutować na seminariach i konferencjach”.

„Natomiast główną osią naszego myślenia politycznego jest nasze państwo. To państwo, o które walczyły poprzednie pokolenia. To państwo, które w cudowny sposób odzyskało niepodległość. My musimy się o to państwo zatroszczyć, musimy je wzmocnić, my musimy to państwo ustawić na dobrym kursie obsługi polskiego interesu narodowego i to jest nasz ideał państwa narodowego” – powiedział.

Krzysztof Bosak powiedział, że Ruch Narodowy „nie jest klubem hobbystów, ale ruchem ludzi praktycznych, którzy chcą rozwiązywać wyzwania”.

„Polska jest w tej chwili rozsadzana wewnętrznymi konfliktami. Nie ma jednej wojny polsko-polskiej – tych konfliktów jest więcej niż jeden. Naszą rolą jest łączyć. My się z tym nie możemy pogodzić, że nasz naród jest skonfliktowany i że będziemy walczyć sami ze sobą jako Polacy, a nie z naszymi przeciwnikami czy rywalami na forum międzynarodowym” – powiedział lider RN.

Zadaniem Ruchu Narodowego jest, według Bosaka, budowa zdrowej kultury narodowej, opartej na wierze chrześcijańskiej, opartej na wierze i wartościach poprzednich pokoleń.

Zauważył, że obecnie „mamy do czynienia z pomieszaniem pojęć, z frontalnym atakiem na wszelkie wartości”.

„Próbuje nam się sprzedawać antywartości, toksyczne często pomysły jako rzekome wartości i to umocowane na poziomie międzynarodowym. Musimy być na to odporni. Neguje się podstawy moralne życia społecznego i narodowego. Uderza się w rodzinę, uderza się w płeć. To wszystko wymaga obrony i zdrowa tożsamość narodowa musi być gotowa na te wyzwania odpowiedzieć. Obronimy podstawowe normy. Nie ugniemy się przed polityczną poprawnością” – zapewnił.

Wzruszający gest podczas Kongresu Ruchu Narodowego! 🇵🇱🇱🇹 Waldemar Tomaszewski, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, podarował Prezesowi @krzysztofbosak obraz Matki Bożej Ostrobramskiej – symbol wspólnoty, tradycji i duchowego dziedzictwa.#KongresRuchuNarodowego… pic.twitter.com/6OHDRV5ucd — Ruch Narodowy (@RuchNarodowy) June 14, 2025

Podkreślił, że szczególne znaczenie ma dziś obrona rodzin i odbudowa demografii.

„Jeżeli nie znajdziemy sposobu w naszym życiu narodowym na odbudowę demografii, nie znajdziemy też sposobu na odrzucenie presji masowej imigracji. Rozwiązując jeden problem, rozwiązujemy drugi. Nie możemy pogrążyć się jako naród w fatalizmie, polegającym na tym, że naszym losem jest wymierać, jest się zestarzeć, wymrzeć, oddać swoją ziemię innym i zostać zastąpionym. To ma się nijak do ambicji, dumy i historii Polaków” – powiedział.

„Nie da się mieć silnej armii, nie mając bazy demograficznej ludzi, którzy chcą bronić swojego własnego kraju, którzy są młodzi, którzy są pełni energii, którzy gotowi są kraj obronić. Potrzebujemy odpowiedzialnej polityki migracyjnej. Potrzebujemy bezpiecznych granic, potrzebujemy bezpiecznego terytorium, sprawnego systemu deportacyjnego, sprawnych służb państwowych, które nie boją się działać” – dodał Bosak.

Lider RN zaznaczył, że niezbędna jest kontrola napływu i selekcja imigracji, istnieje również potrzeba określenia warunków przyjmowania imigrantów.

„Polska jest państwem dla Polaków. Możemy mieć tutaj gości, ale nie możemy stawiać gości przed gospodarzami. A to się niestety wydarzyło i pod rządami PiS, i pod rządami Platformy” – powiedział.

Krzysztof Bosak podkreślił, że Ruch Narodowy rozwija się, odnosi sukcesy na krajowej i międzynarodowej arenie.

„Mamy sukces z ostatnich dosłownie tygodni, to znaczy nowego prezydenta, który nie jest naszym wrogiem, ale wręcz sprzyja idei narodowej. W swoim pierwszym przemówieniu cytuje Dmowskiego” – powiedział.

„Nie jestem naiwny i nie mam zamiaru dawać w ciemno kredytu zaufania żadnej zewnętrznej partii ani żadnemu zewnętrznemu człowiekowi. Ale możemy sobie pozwolić na odrobinę nadziei, że czeka nas miłe zaskoczenie. Że będziemy mieli prezydenta, który będzie dla nas normalnym, dobrym partnerem do dyskusji, w której my będziemy mogli przyjść i przekonywać, a po drugiej stronie stołu będzie ktoś, kto będzie nas słuchał” – dodał Krzysztof Bosak.