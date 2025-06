Pierwsze dane z wyborów. Porównanie z 2020 rokiem nasuwa się samo

- Reklama -

Frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich na godz. 12 wyniosła 24,83 proc. – poinformował w niedzielę przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

PKW podała informację o frekwencji na godz. 12 na podstawie danych otrzymanych od wszystkich 29 tys. 815 obwodowych komisji wyborczych.

„Informuję, że w ponownym głosowaniu w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 czerwca według stanu na godzinę 12., liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 28 mln 115 tys. 594 osoby” – przekazał szef PKW Sylwester Marciniak.

Jak dodał, kart do głosowania wydano 6 mln 980 tys. 740 osobom uprawnionym, co stanowi 24,83 proc. w stosunku do liczby uprawnionych do udziału w tych wyborach.

Oznacza to, że frekwencja do południa była wyższa niż podczas drugiej tury wyborów prezydenckich w 2020 r., kiedy do urn poszło w tym samym czasie 24,73 proc. uprawnionych do głosowania. Z kolei 18 maja tego roku podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich do godz. 12 frekwencja wyniosła 20,28 proc.

Podczas wyborów prezydenckich w 2020 r. frekwencja w II turze wyborów prezydenckich w sumie wyniosła 68,18 proc.

Wygląda na to, że analogii z 2020 rokiem nie da się uniknąć, chociaż jest zdecydowanie za wcześnie, by wyciągać jakiekolwiek wnioski.

Jak Wam teraz będą przez dwie – trzy godziny serwować #bazarek to musicie wiedzieć, że to lipa. Od surowych danych, przez ważenie, w tym zagranicą, do finalnego odczytu jest bardzo długa droga. Wracamy z analizą frekw. na godz. 17. Ona powie nam sporo więcej o tym jak jest. — Marcin Palade (@MarcinPalade) June 1, 2025

Ze względu na strukturę. Te wybory wyglądają jak 2020 rok – różnice są minimalne. Przynajmniej na 12:00. Przypomnę jednak, że to trochę inna Polska 🙂 Do 5000

2020- 22,89%

2025- 23,72%

Do 10000

2020 – 23,24%

2025 – 23,28%

Do 20000

2020-24,03%

2025- 24,32%

Do 50000

2020- 25,38%… — Dominik Drzazga (@dominikdrzazga) June 1, 2025