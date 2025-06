Dwie katastrofy kolejowe w Rosji w obwodach graniczących z Ukrainą. „Most został wysadzony w powietrze” [FOTO/VIDEO]

- Reklama -

Przyczyną katastrofy kolejowej, do której doszło w sobotę wieczorem w obwodzie briańskim Rosji, było wysadzenie w powietrze wiaduktu drogowego, który zwalił się na jadący pod nim pociąg – podały w niedzielę władze regionu. Według resortu spraw nadzwyczajnych Rosji zginęło siedem osób, a 69 zostało rannych. Doszło także do drugiej katastrofy, w obwodzie kurskim.

– Most został wysadzony w powietrze, gdy przejeżdżał pod nim pociąg relacji Klimowo-Moskwa z 388 pasażerami – powiedział w niedzielę p.o. obowiązki gubernatora obwodu briańskiego Aleksandr Bogomaz, cytowany przez Reutersa. Jak dodał, wśród rannych jest troje dzieci, w tym jedno w stanie krytycznym.

Bogomaz informował wcześniej, że zawalenie się wiaduktu na tory kolejowe spowodowało siedem ofiar śmiertelnych oraz obrażenia u 30 rannych.

Zdjęcia przekazane przez władze pokazują zniszczone wagony leżące wśród gruzów. Z kolei na zdjęciach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać zniszczony wiadukt i samochody, które w ostatniej chwili zdołały zatrzymać się przed walącym się wiaduktem.

AKTUALIZACE:

-2 MOSTY 💥🔥💥

1) BRJANSKÁ OBLAST

2) KURSKÁ OBLAST V sobotu večer se v Brjanské oblasti zřítil silniční most na projíždějící osobní vlak (video) a o něco později se v Kurské oblasti zřítil železniční most, když po něm jel nákladní vlak (foto). pic.twitter.com/noKHArLLPI — Zdeňka Hadač 🇪🇺🇨🇿 (@HadacZdenka) June 1, 2025

🚨⚡️ Срочно: Террористический акт в Брянске, Россия. Во время движения пассажирского поезда из Москвы в Климово был взорван мост. Сообщается о более чем 40 раненых. pic.twitter.com/KMNHG0QCqq — Иностранец в Беларусь (Сайф ⚔️) (@Glorybelarus1) May 31, 2025

Теракт накануне переговоров — обстановка под Брянском к утру. Спасатели продолжают работать на месте теракта в Брянской области, где мост после диверсии рухнул на пассажирский поезд. Как видно на кадрах, состав буквально раскуроченhttps://t.co/OIp4CvD08R pic.twitter.com/phrBxdGAbs — Алексей Толстый (@AlexeyNemo) June 1, 2025

Im on the ground in Bryansk Russia. I managed to get access to the site. Exclusive footage. 7 dead. Dozens injured, including children. Utter devastation. pic.twitter.com/26Pp3HwBTq — Chay Bowes (@BowesChay) June 1, 2025

#BREAKING bridge collapse in Russia’s Bryansk region near Ukraine border kills at least 7, injures 69. A highway bridge in Vygonichskyi district collapsed onto a Klimovo-Moscow passenger train, crushing carriages. Gov. Alexander Bogomaz reports 2 children among the injured, 1… pic.twitter.com/g9wmPNa8Ff — Breaking News (@TheNewsTrending) June 1, 2025

A car bridge collapse in Russia’s Bryansk region derailed a train, killing 7 and injuring 35. Russia’s state railway initially blamed “illegal interference,” suggesting sabotage, but later edited its statement to remove the allegation pic.twitter.com/b6OSNopZPv — Mediazona (@mediazona_en) June 1, 2025

Według BBC do katastrofy doszło w miejscu oddalonym o ok. 100 km od granicy z Ukrainą.

Rosyjskie władze nie podały dotąd, kogo uważają za winnego katastrofy, ale – jak zauważa Associated Press – w przeszłości o podobne zdarzenia oskarżano „ukraińskich sabotażystów”.

AP zastrzega, że większości informacji o podobnych przypadkach nie da się potwierdzić w niezależnych źródłach.

Strona ukraińska nie wypowiedziała się dotychczas na temat zdarzenia.

Katastrofa w obwodzie kurskim

Do drugiej katastrofy kolejowej doszło w Rosji w nocy z soboty na niedzielę w obwodzie kurskim. Miejscowe władze podały, że zawalił się tam most, gdy przejeżdżała po nim lokomotywa.

Pełniący obowiązki gubernatora obwodu Aleksandr Chinsztejn poinformował na Telegramie, że do zawalenia się mostu doszło w rejonie (powiecie) żeleznogorskim. Jak wynika z jego relacji, lokomotywa „spadła na autostradę przebiegającą pod mostem” i „zapaliła się”. Znajdujący się w lokomotywie maszyniści, których liczby nie ujawniono, zostali ranni i przewiezieni do szpitala.

Obwód briański i kurski graniczą z Ukrainą i od czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji na to państwo były często atakowane przez siły ukraińskie, podobnie jak obwód biełgorodzki.