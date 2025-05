Padaczka po szczepieniu. Preparat naprędce wycofywany z obrotu

- Reklama -

Główny Lekarz Weterynarii podjął decyzję o wycofaniu z obrotu czterech serii szczepionki przeciwko wściekliźnie Rabisin. Pojawia się coraz więcej doniesień o poważnych działaniach niepożądanych, w tym atakach padaczkowych i innych zaburzeniach neurologicznych u zaszczepionych zwierząt, przede wszystkim psów.

GIW wydał decyzję o natychmiastowym wycofaniu z rynku czterech serii szczepionki Rabisin na terenie całego kraju. Wycofane serie to:

F69855 (data ważności: 13.07.2026)

F45544 (data ważności: 27.04.2026)

F42109 (data ważności: 27.04.2026)

F64387 (data ważności: 27.04.2026)

Inspektorat apeluje do wszystkich właścicieli, którzy zaobserwowali np. padaczkę po szczepieniu u swoich psów, o zgłaszanie przypadków do lekarza weterynarii lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (poprzez formularz internetowy: smz2.ezdrowie.gov.pl).

Decyzja o wycofaniu szczepionki przeciwko wściekliźnie Rabisin została podjęta po zarejestrowaniu licznych przypadków działań niepożądanych po podaniu preparatu. Wśród zgłaszanych objaw znalazły się m.in. drgawki i ataki padaczkowe, zaburzenia równowagi, dezorientacja czy paraliż.

Rabisin to inaktywowana szczepionka w postaci zawiesiny do wstrzykiwań, zawierająca glikoproteiny wirusa wścieklizny (≥1 IU). Jest powszechnie stosowana w Polsce do uodparniania zwierząt towarzyszących, takich jak psy, koty i fretki, a także innych gatunków, przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie jest w Polsce szczepieniem obowiązkowym, a za jego brak przewidziane są kary.