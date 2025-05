Kardynał UJAWNIA powody ważnej decyzji papieża Leona XIV. „Bardzo martwi go…”

- Reklama -

Jeden z kardynałów, który rozmawiał z nowo wybranym papieżem, ujawnił powody jednej z najważniejszych i najbardziej symbolicznych decyzji głowy Kościoła. Wyjawił, dlaczego kard. Robert Prevost, który 8 maja 2025 roku został papieżem, przybrał imię Leon XIV.

Kard. Ferdnando Chomali ujawnił prasie, że podczas rozmowy z nowo wybranym papieżem, do której doszło w trakcie posiłku po konklawe, zapytał go, dlaczego wybrał imię Leon XIV. Oto, co powiedział mu nowy Ojciec święty.

– Powiedział mi, że bardzo martwi go zmiana kulturowa, której jesteśmy świadkami – prawdziwa rewolucja kopernikańska: sztuczna inteligencja, robotyka i wpływ technologii na relacje międzyludzkie – ujawnił kard. Chomali.

– Inspirował się Leonem XIII, który w czasie rewolucji przemysłowej napisał „Rerum Novarum”, rozpoczynając ważny dialog między Kościołem a światem nowoczesnym – zaznaczył chilijski duchowny.

Kard. Chomali zna nowego papieża jeszcze z czasów, gdy pracował jako prefekt Dykasterii ds. Biskupów. Opisał go jako „człowieka pokornego i prostego” o bystrym umyśle oraz łagodnym usposobieniu.

– On naprawdę żyje według zasady, że mamy dwoje uszu, dwoje oczu i tylko jedne usta – stwierdził kardynał. – Uważnie słucha, wszystko obserwuje i mówi niewiele – dodał.

Duchowny podkreślił też, że wybór imienia papieża to duża odpowiedzialność. – Uświadamiasz sobie odpowiedzialność związaną z nadaniem imienia następcy Piotra – powiedział. – To naprawdę mnie dotknęło – wyznał.

Także watykaniści zwracają uwagę, że wybór imienia przez nowego papieża ma duże znaczenie, bowiem zazwyczaj stanowi odwołanie do spuścizny poprzedniego papieża o tym samym imieniu. Nowy papież nie zdecydował się na przybranie imienia Franciszek II, ale nawiązał do pontyfikatu wybitnego Ojca św. Leona XIII.